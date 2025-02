Balatro ha vinto l'appello contro il PEGI e ora non è più un gioco vietato ai minorenni in Europa

LocalThunk è riuscito a vincere l'appello contro il PEGI (Pan European Game Information), l'ente di classificazione dei videogiochi in Europa, riguardo la decisione di assegnare a Balatro il rating PEGI 18, ovvero sconsigliando l'acquisto ai minorenni. Ora il rogue lite ispirato al poker è stato riclassificato PEGI 12.

Per chi non avesse seguito la questione, lo scorso anno Balatro era stato rimosso temporaneamente da alcuni store digitali a causa della classificazione PEGI 18, motivata dalla presenza di "temi ed elementi legati al gioco d'azzardo" visto che il titolo si basa in parte sul Poker, ma nonostante non includa microtransazioni e loot box di alcun tipo.

Lo sviluppatore LocalThunk non ha preso di buon grado la decisione del PEGI e su X, facendo notare le incongruenze del sistema di valutazione di questo ente europeo: "Visto che il PEGI ci ha dato una valutazione 18+ per l'inclusione delle malvage carte da gioco, magari dovrei aggiungere microtransazioni, casse premio e vero gioco d'azzardo per far calare la valutazione a 3+ come EA Sports FC." Oltre che commentare in maniera sarcastica la questione, ovviamente lo studio ha anche avviato un ricorso per modificare la classificazione di Balatro, che per l'appunto ha avuto successo.