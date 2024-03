Balatro rimosso dall'eShop europeo di Nintendo Switch perché equiparato al gioco d'azzardo

Il messaggio ufficiale di Playstack, lo studio di sviluppo, con l'annuncio della rimozione fa riferimento a più negozi, ma abbiamo verificato e le versioni PC, PlayStation e Xbox sono regolarmente acquistabili, quindi per ora solo la versione Nintendo Switch risulta non più disponibile. Comunque sia, chiunque l'abbia acquistata potrà continuare a giocarci regolarmente, mentre gli sviluppatori tentano di risolvere l'enorme fraintendimento .

Il gioco di carte Balatro è stato rimosso, si spera temporaneamente, dal Nintendo eShop europeo perché equiparato al gioco d'azzardo dal PEGI e classificato come 18+.

Il messaggio di Playstack

Nel suo messaggio alla comunità, Playstack ci tiene a far sapere che il problema non è l'eShop in sé, i cui algoritmi pare abbiano semplicemente reagito al cambio di classificazione avvenuto nottetempo (prima era 3+), senza alcun preavviso dato allo studio.

La modifica è avvenuta perché, secondo l'ente di classificazione Balatro conterrebbe: "immaginario legato al gioco d'azzardo e materiale che spiega come giocare d'azzardo." Chiunque lo abbia provato sa che non è così, come potete verificare anche dalla nostra recensione, ma evidentemente l'aspetto delle carte ha ingannato il PEGI.

Playstack ha ribadito che Balatro non consente di giocare d'azzardo e non incoraggia la pratica, quindi considera infondata la decisione del PEGI. Anzi, addirittura le posizioni dello studio sono anti gioco d'azzardo e i designer hanno impiegato ogni attenzione affinché il gioco non contenesse meccaniche equiparabili.

Gli sviluppatori sono delusi da quanto avvenuto, anche perché pare che a ottobre avessero parlato con il PEGI proprio per fargli ritarare la classificazione 18+ data in precedenza, ottenendo quella 3+ di gioco adatto a tutti. Da allora i contenuti di Balatro non sono cambiati.

PlayStack ha approfittato dell'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno acquistato il gioco, assicurandoli che farà di tutto per farlo tornare in vendita.