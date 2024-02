Balatro, barare è la regola

Una doppia coppia non vi poterà lontano in Balatro senza i Jolly

Conoscete tutti il poker, sì? Ce ne sono alcune varianti, ma in questo caso è un classico draw poker. Ci viene data una mano di carte, possiamo scartarne fino a cinque per un numero limitato di volte e quando siamo soddisfatti possiamo giocare un certo numero di mani, componendo coppia, tris, full, scala reale e via dicendo. Lo scopo è fare punti e battere il Buio contro il quale stiamo giocando.

I punti sono calcolati secondo un doppio valore. Ogni combinazione ha un proprio moltiplicatore e un numero di chip di partenza, ai quali si sommano poi i numeri delle carte giocate. Ad esempio, una coppia può valere 20 chip moltiplicate per due, ma se facciamo una coppia di otto, sommiamo altre 16 chip, per un totale di 36 per due. Peccato che il primissimo Buio chieda 300 punti per essere battuto. Come fare? Oltre a cercare di creare combinazioni più complesse - che assegnano chip e moltiplicatori molto più alti - dobbiamo "barare".

Okay, barare non è il termine corretto visto che è una meccanica di gioco, ma certamente non una meccanica che accetterebbero nelle vere sale da poker. Dalla nostra avremo una serie di carte come tarocchi, carte planetarie, spettrali e non solo, da acquistare in un negozio al quale accediamo dopo ogni round con i soldi strappati ai Bui. Tramite queste possiamo aggiungere alle carte effetti come moltiplicatori e chip extra, far salire di grado chip/moltiplicatore di partenza delle combinazioni (in una partita abbiamo potenziato la coppia così tanto da far sì che valesse più di una scala reale massima), ma anche distruggere carte e aggiungerne altre, così da facilitare certe combinazioni.

Il fulcro però di Balatro sono i Jolly. Queste carte speciali non vanno nel mazzo, ma sono sempre presenti nella parte alta dello schermo e hanno svariati effetti. Magari uno aggiunge un +4 al moltiplicatore se giochiamo Cuori, un altro può aggiunge chip pari alle carte del mazzo moltiplicato per due, un altro può premiare il giocatore se gioca una scala o un colore. I Jolly sono molti e con tanti effetti e sono fondamentali per avanzare. Le possibilità strategiche in tal senso sono veramente molte e ogni partita ci spinge a modificare il nostro mazzo in modo unico per adattarci ai Jolly, creando combo devastanti in grado di accumulare punti su punti.

I jolly di Balatro sono tanti e visivamente intriganti

Ovviamente, come ogni roguelite deckbulding, Balatro si basa anche sulla fortuna. Soprattutto in apertura non ottenere un buon Jolly significa perdere nel giro di un paio di Bui, soprattutto perché dopo il Piccolo Buio e il Grande Buio abbiamo il Boss Buio, che richiede punteggi elevati e impone un malus di qualche tipo, come il depotenziamento di un certo seme, l'impossibilità di giocare più di un tipo di combinazione di carte o una mano di carte composta da carte girate, che devono per forza essere scartate.

Dobbiamo essere onesti, però, abbiamo avuto il sospetto che Balatro non solo ci chieda di barare, ma bari lui stesso, in nostro favore. I Jolly e tutte le altre carte di potenziamento si contano in centinaia e a logica riuscire a trovare ciò che va in sinergia con ciò che già abbiamo dovrebbe essere veramente difficile, ma invece più volte siamo incappati nella carta giusta al momento giusto.

Le combinazioni più complesse valgono di più... esiste anche il poker con cinque carte: Balatro piega le regole!

Un caso? Forse, ma sospettiamo che dietro le quinte Balatro sia calcolato per dare al giocatore ciò di cui ha bisogno, per non rendere tutto troppo casuale e per controbilanciare quelle volte in cui perdiamo all'istante. Se così fosse, è solo un bene dal nostro punto di vista.

Siamo invece certi di quanto sia divertente giocare. Balatro è veloce, in quanto ogni round non dura più di poche decine di secondi, anche meno se abbiamo una buona combinazione di Jolly. Una mano di poker tira l'altra, vogliamo sempre andare avanti, vedere cosa potremo acquistare nel negozio e cercare di battere l'ottavo boss (ci sono più di otto livelli, ma la 'vittoria' è calcolata all'ottavo). Parlando del puro gameplay, è un gioco che rimane interessante e divertente anche dopo tante ore. Inoltre, non è parco di contenuti.