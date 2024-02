Microsoft Xbox assume Tanya Watson, co-fondatrice di Squanch Games, team di High on Life

In base ai curriculum online, è emerso che Microsoft Xbox ha recentemente assunto Tanya Watson, co-fondatrice di Squanch Games, team autore di High on Life, all'interno dell'Xbox Game Studios leadership team, sebbene non sia ancora chiaro quale sia il suo ruolo.

"Sono emozionata di poter condividere con voi tutto il fatto di essere stata recentemente assunta in Microsoft come parte di Xbox Game Studios leadership team", ha riferito la Watson. "Questi sono momenti difficili per l'industria e mi sento incredibilmente fortunata ad avere l'opportunità di contribuire in studi così importanti, non vedo l'ora che inizi il nuovo viaggio".



Restiamo in attesa di capire quale sia il suo nuovo ruolo all'interno di Xbox Game Studios, considerando che la collocazione all'interno del "leadership team" è ancora un po' vaga, ma dovrebbe avere a che fare con i vertici dell'amministrazione della divisione.