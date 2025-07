Un fan ha realizzato una conversione di OutRun per Amiga praticamente perfetta

Uno degli aspetti più curiosi della nuova scena del retrogaming riguarda la moltitudine di conversioni che vengono realizzate per i sistemi più anziani, nonostante ormai i titoli originali siano facilmente emulabili su quasi ogni piattaforma. Perché, ad esempio, convertire (di nuovo) OutRun per Amiga? Probabilmente per una questione di orgoglio, ossia di dimostrare che la piattaforma amata poteva fare molto meglio di quanto realizzato dalle conversioni ufficiali.

Dal coin op al retrogaming

Il coin op di Sega risale al 1986. Sviluppato da Yu Suzuki, fu uno dei più grandi successi della metà degli anni 80 e fu convertito su tutti i sistemi da gioco dell'epoca. Grafica eccezionale, un gran senso della velocità e una Ferrari Testarossa. Cosa si poteva volere di più? Magari delle versioni casalinghe decenti, visto che molte delle succitate conversioni facevano pena. In particolare la versioen Amiga lasciava davvero esterrefatti per come sfruttava malamente l'hardware.

L'"reassembler" ha quindi deciso di voler giocare al miglior OutRun possibile su Amiga, realizzando una nuova conversione, che non esitiamo a definire come davvero eccezionale.

Egli stesso ha spiegato come si è mosso. Ha realizzato "Un port ottimizzato del gioco arcade di SEGA del 1986 OutRun, che utilizza il codice assembly originale del 68000, per computer Commodore Amiga di fascia media. Sebbene siano stati fatti piccoli compromessi per adattarsi alle differenze tra l'hardware arcade e l'Amiga, questo si presenta e si gioca in modo quasi identico all'originale. Non si tratta di una versione emulata. Né è basato su Cannonball, MAME o qualsiasi altro progetto esistente. È una riscrittura da zero in assembler, con un focus sulle prestazioni. Questo gioco richiede i dati grafici e audio originali delle ROM arcade. Questi non sono inclusi e dovete procurarveli da soli".

Se vi interessa, questa è la pagina del progetto su itch.io.

Ci sono anche i requisiti di sistema ufficiali, per chi fosse interessato a giocarci su dell'hardware reale.

Minimi

Amiga con Processore 68030 a 50 Mhz

Macchina PAL

Chipset AGA

2MB di Chip RAM

8MB di Fast RAM

Hard disk

Opzionali

Joystick/Pad a 2 pulsanti (es. pad Megadrive / Master System)

Gamepad compatibile con CD32

Raccomandati