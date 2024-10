Ora OutRun ha il suo set lego amatoriale, che potrebbe diventare ufficiale

Per chi non lo conoscesse, OutRun è un gioco di corse arcade di Yu Suzuki , sviluppato per SEGA, risalente agli anni '80. 1986 per la precisione. È diventato iconico perché si guidava una Ferrari Testarossa in un cabinato realizzato particolarmente bene, in un contesto unico e spensierato (era maledettamente divertente, ammettiamolo).

Ce la farà a diventare ufficiale?

Il designer Jugles ha realizzato un set celebrativo LEGO che comprende l'auto, diversi personaggi, una vista panoramica che richiama il gioco e tanti personaggi, tra guidatori, cameraman, fan e financo il cane. Non mancano alcuni tocchi personali, ma in generale si tratta di un momento davvero riconoscibile del gioco.

Una visione panoramica del set di Out Run

Più precisamente, viene riprodotta la partenza dallo stage 1. In totale sono stati impiegati 1735 mattoncini, con la base che è stata pensata per ricordare lo schermo dell'arcade originale. Davanti c'è anche un joystick con due pulsanti, che consente di spostare leggermente l'auto. Un volante sarebbe stato più realistico, ma considerando l'alto numero di sistemi per i quali Out Run è stato convertito, puà andare comunque bene.

Come tutti gli altri progetti Lego Ideas, anche questo deve raggiungere un certo numero di voti degli utenti prima di essere considerato per la revisione, quindi andate a dare il vostro contributo se volete che diventi ufficiale o che, quantomeno, venga valutato da LEGO. La serie Out Run è assente dai nostri schermi da qualche tempo, dopo anni che hanno visto l'uscita di diversi episodi quali Turbo OutRun, OutRunners e OutRun 2.