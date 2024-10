EA Sports FC 25, Jason Salmon fa il punto della situazione un anno e due giochi dopo

Per questo motivo siamo stati felici di incontrare nuovamente Jason Salmon, marketing director for EA Sports FC , in modo da fare il punto della situazione.

Vero che il compito è stato facilitato da una Konami che da qualche tempo sta esplorando il mercato dei free-to-play e che la stessa FIFA non è stata in grado di pubblicare il videogioco che porterà avanti il suo nome, quindi non c'era possibilità di ingannarsi, ma questo non toglie che la posta in palio valeva qualche miliardo di dollari , numeri in grado di far tremare più di un colosso, soprattutto in questi tempi turbolenti.

Nonostante l'enorme successo e la riconoscibilità del marchio non era affatto scontato che il passaggio da FIFA Football a EA Sports FC avvenisse senza grossi contraccolpi per EA. Per questo motivo il colosso americano ha previsto una campagna marketing capillare e mirata che negli ultimi 18 mesi ha martellato i fan di tutto il mondo in modo che avessero bene in mente dove avrebbero trovato il nuovo FUT.

Ciao Jason, piacere di incontrarti di nuovo dopo un anno.

Esatto, Luca, è un piacere ritrovarci dopo Aix-en-Provence per la presentazione dei campi Z5 per FC Futures.

E così, dopo 12 mesi e due giochi, è ora di fare un bilancio. Com'è andata la transizione dal brand storico al nuovo nome?

Sì, siamo entusiasti dei primi 12 mesi. La prima cosa che vorrei sottolineare è il livello di coinvolgimento che abbiamo visto dai fan in questo primo anno. Otto miliardi di ore di attività nelle nostre esperienze di FC, che è un numero incredibile e di cui siamo estremamente orgogliosi. 18 mesi fa abbiamo cominciato un percorso per passare dall'essere un videogioco costruito sul calcio a diventare una piattaforma calcistica costruita sui videogiochi. Questi passi sono stati fondamentali per garantire che i fan comprendessero che l'autenticità delle nostre esperienze sarebbe rimasta al di là del nome. I 19.000 giocatori, tutti i club e tutte le leghe che abbiamo nel nostro gioco, più di 700 club, più di 30 leghe, l'integrazione del calcio femminile, tutto questo è possibile trovare nel gioco. E siamo davvero soddisfatti di dove siamo arrivati dopo un anno e incredibilmente entusiasti per il lancio di FC25.

Zidane e Bellingham

Hai parlato del fatto che vuoi diventare una piattaforma di calcio Ci sono molti progetti paralleli come la YouTube League o altre leghe che coinvolgono creatori o influencer. Stai seguendo questi progetto per una futura integrazione nel gioco? Rush, per esempio, sembra qualcosa che potrebbe adattarsi a questo tipo di esperienza.

In verità Rush è nato dai feedback della comunità e ci ha dato l'opportunità di creare la nostra esperienza più sociale di sempre grazie alla natura del gameplay, il modo in cui funziona, la fluidità e il fatto che si trova in tutte le nostre modalità. Rush in particolare ha fornito una grande opportunità ai fan di connettersi e impegnarsi nelle nostre esperienze, sia online che di persona. Quando si tratta di calcio e dell'evoluzione del calcio, il nostro cuore sarà sempre quello di ricercare l'autenticità. Ci sono 19.000 giocatori, 700 club, 30 leghe e licenze federali con più di 300 licenze ufficiali presenti nell'ecosistema di FC. Questo sarà sempre la base sulla quale la nostra attività opera e il modo in cui i fan si avvicinano alle nostre esperienze. Ma oltre a questo, il nostro obiettivo si estende non solo in un contesto videoludico, ma anche nel modo in cui interagiamo con il calcio in senso più ampio. E programmi come FC Futures, dal punto di vista del calcio giovanile, sono davvero importanti da menzionare perché il fandom del calcio sta evolvendo. Sappiamo che i fan trascorrono del tempo giocando attivamente allo sport, e FC Futures riguarda come creiamo quel collegamento con l'elemento interattivo dello sport che esiste nelle nostre esperienze di gioco. L'interconnessione tra noi e lo sport si vede anche passivamente, per esempio in come EA Sports FC ha influenzato le trasmissioni della La Liga, come uno dei tanti, tanti esempi che potrei citare. Ma vediamo davvero Rush come una funzione sociale e un modo per coinvolgere i fan, costruita sui feedback della nostra comunità e su ciò che vogliono vedere nelle esperienze di EA Sports FC.

Che siano uomini o donne, gli atleti su licenza sono fondamentali per EA FC

Pensi che anche l'atteggiamento dei club e dei giocatori verso i videogiochi sia cambiato negli ultimi anni rispetto a 10 o 15 anni fa?

Credo ci siano due modi di vedere la cosa: uno attraverso la lente dell'allenatore e uno attraverso quella del giocatore. Inizierò con il giocatore. Il nostro atleta di copertina quest'anno è Jude Bellingham, che è cresciuto giocando ai videogiochi di calcio. Ha parlato con entusiasmo di come lui e suo fratello Joe giocavano ai videogiochi EA Sports fin da piccoli e di come ciò abbia contribuito a sfumare i confini tra il lavoro sul campo di allenamento o nel loro giardino e ciò che vivevano attraverso il gameplay di FC.

Quindi, questa è una parte del tutto: i giocatori di calcio che stanno diventando professionisti o che sono all'inizio della loro carriera sono cresciuti giocando al nostro gioco di calcio. L'altro lato è quello dell'allenatore. E penso che sia molto interessante, perché sicuramente, attraverso programmi come FC Futures, stiamo utilizzando le nostre pratiche di allenamento per poter restituire qualcosa agli allenatori del calcio giovanile e sostenere lo sviluppo dei giovani giocatori, restituendo così al calcio.

Allo stesso tempo, stiamo ottenendo tantissime informazioni dagli allenatori di calcio grazie alla tecnologia FCIQ. Per dire brevemente cosa è FCIQ, si tratta di una funzione basata sull'intelligenza artificiale in arrivo su FC25, grazie alla quale puoi adottare la filosofia di allenamento o la filosofia tattica di un allenatore, come Ange Postecoglou del Tottenham o Pep Guardiola del Manchester City, e farla diventare lo stile di gioco adottato nella tua esperienza di gioco. Quindi, quel confine tra digitale e fisico, e tra fisico e digitale, è sempre più labile.

Ma alcuni allenatori dicono che i calciatori giocano troppo ai videogiochi. Spalletti è l'ultimo di questi.

È interessante perché c'è un malinteso secondo cui i videogiochi distraggano rispetto al mondo reale dello sport, ma i dati che abbiamo suggeriscono il contrario. In realtà, il 63% di coloro che giocano al nostro videogioco, praticano anche lo sport reale. Quello che abbiamo notato attraverso le nostre ricerche e con FC Futures è che ci sono più opportunità di portare più fan nel mondo del calcio in modo interattivo e di vederli continuare quel percorso attivamente.

Inoltre, due dei nostri atleti di copertina, Jude Bellingham e Aitana Bonmati, entrambi incredibili calciatori e tra i migliori al mondo, sono anche giocatori che si cimentano con FC. Quindi, quella connessione tra lo sport professionale, il calcio giovanile e le nostre esperienze esiste sicuramente.

Le icone sono un modo per celebrare il passato in EA FC

Parlando di questi atleti di copertina, quanto è importante il coinvolgimento di calciatori, influencer e stelle del passato per il lancio del gioco moderno?

Enormemente importante. È una parte fondamentale della nostra strategia di marketing. Ma oltre a questo, direi che aggiunge moltissimo anche al modo in cui i fan si impegnano nelle nostre esperienze. Giocare come Jude Bellingham, vivere indirettamente i propri sogni calcistici attraverso l'incarnazione di Jude all'interno della nostra esperienza è importante. Abbiamo anche sentito attraverso i focus group che l'autenticità è stata un elemento cruciale perché è ciò che i fan si aspettano. Vogliono giocare come Cristiano Ronaldo, non come Chris Ronald. Quindi avere queste star è davvero fondamentale per coinvolgere i fan.

La Premier League è al centro di EA FC, ma anche per demeriti delle altre...

Ogni campionato sembra uguale all'altro, ma dietro le quinte sono molto diversi. Per quanto ne so, la Serie A è più frammentata rispetto alla Premier League. Cosa rende il calcio italiano diverso dagli altri paesi? Questo vi ha creato qualche problema?

Inizio dicendo che il calcio italiano è estremamente importante per noi nella storia dello sport e nella storia del calcio europeo. L'Italia continua a essere fondamentale, sia ieri che oggi. Però è vero, mentre molte delle leghe dell'Europa centrale, come la Premier League, la Ligue 1 o La Liga operano su una base di diritti collettivi, la Serie A è frammentata. E anche se siamo in grado di ottenere alcune licenze per il nostro prodotto attraverso la licenza della Serie A, ci sono anche elementi che non fanno parte di quell'accordo centralizzato.

Quest'anno siamo stati davvero fortunati a lavorare con Roma e Napoli e a integrarli nel gioco. Questo ha aiutato a migliorare l'engagement che possiamo offrire ai fan di Roma e Napoli. Ma sarebbe giusto dire che l'Italia è una regione più complessa, e la Serie A è una lega più complicata rispetto a molte altre...

Non solo la Lega Serie A, ma tutto il paese...

Assolutamente. E abbiamo una relazione fantastica con il team della Serie A. Sono partner davvero importanti per noi, così come i nostri partner dei club: Juventus, Napoli, Roma. Abbiamo ottimi rapporti con Fiorentina e Bologna. È un percorso continuo, ma tornerei all'inizio della mia risposta dicendo che l'Italia e il calcio italiano continuano a essere una priorità assoluta per noi. Come bambino degli anni '90 che amava il calcio, accogliere Buffon nella nostra squadra di quest'anno è un motivo di orgoglio personale e, ancora una volta, sottolinea il continuo investimento e l'importanza che diamo all'integrazione delle icone italiane e del calcio italiano nelle nostre esperienze. Tuttavia, è giusto dire che dal punto di vista delle licenze è un mercato frammentato.

Buffon sulla copertina dell'edizione limitata di EA FC 25

Parlando di leggende, hai mai pensato di inserire intere squadre leggendarie, non solo i giocatori iconici, come il Milan degli anni '90 o il Real Madrid galactico? Avete mai pensato di includere l'intera squadra con il loro stile, i giocatori, il personale e inserirli nel gioco come superstar?

Siamo sempre aperti a esplorare nuove opportunità legate alle licenze. Tuttavia, è intrinsecamente complesso.

Sì, lo ammetto, per me è molto semplice. Tutto quello che devo fare è dire: "Mettete i Galacticos nel gioco" e voilà, il lavoro è fatto.

Dovremmo assumerti, Luca! Potresti unirti al nostro team e... (ride) No, seriamente, è ovviamente una cosa che vorremmo fare, ma, come ho detto, è intrinsecamente complesso (ci sono decine di giocatori e squadre da coinvolgere). Tuttavia, i fan del calcio provano una certa nostalgia legata agli anni passati o agli anni in cui sono cresciuti guardando il calcio. Ho menzionato Buffon. E al momento, il nostro approccio consiste nel concentrarci su icone e eroi presenti nel nostro database di giocatori storici. In futuro, chi lo sa? Continueremo a esplorare nuove opportunità, ma per ora il nostro focus centrale è su quel database di talenti storici esistenti.