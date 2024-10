Il gioco di Super Mario più brutto di sempre sta per essere migliorato da un fan

Un fan ha deciso di sistemare Hotel Mario , considerato da molti il peggior titolo della serie di tutti i tempi . Quando Nintendo ruppe con Sony per la realizzazione di una console comune, fatto che portò alla nascita di PlayStation, strinse un accordo con Philips per creare un lettore CD per la sua console a 16 bit. Alla fine non se ne fece niente, ma Nintendo concesse a Philips la possibilità di usare alcune delle sue proprietà intellettuali per realizzare dei giochi per CD-i, la sua console multimediale che non ebbe alcun successo.

Un accordo scellerato

Dallo scellerato accordo emersero i più brutti The Legend of Zelda della storia, ossia Zelda: The Wand of Gamelon e Link: The Faces of Evil, diventati con il tempo oggetto di culto, tanto da ricevere un gioco tributo apocrifo chiamato Arzette: The Jewel of Faramore (che di suo è decisamente bellino).

Anche Mario subì un trattamento simile con l'orrido Hotel Mario, un platform a schermate fisse sviluppato da Fantasy Factory, in cui l'eroico idraulico italiano deve salvare la solita principessa Peach, questa volta rinchiusa in un hotel.

Hotel Mario non era disastroso come i due Zelda, ma non era nemmeno un gioco degno del nome che portava. Con il tempo la sua reputazione è addirittura peggiorata, tanto che, come già detto, viene ricordato come il peggior Super Mario di tutti i tempi.

L'eroe che sta provando a migliorare il gioco si chiama @TiniestTurtles, che ha mostrato, dopo un lungo e duro lavoro, il suo Hotel Mario ReBooked in un teaser trailer, dichiarando che la gran parte del progetto è ormai conclusa.

Per le musiche ha scelto alcuni brani inutilizzati, originariamente creati da Marc St. Regis. "Volevo usarli per il teaser perché si adattano perfettamente," ha dichiarato parlando del gioco. Hotel Mario ReBooked non ha ancora una data d'uscita ufficiale, per chi se lo stesse chiedendo. Non ci resta che aspettare con religioso trasporto.