Disponibile gratis per tutti il primo episodio di Terrorbytes, docu serie dedicata ai videogiochi horror

La docuserie Terrorbytes racconta la storia dei videogiochi horror in video. È composta da quattro episodi e costa soli 19,99 dollari nel caso in cui si voglia accedere all'edizione digitale completa. In realtà inizialmente il prezzo era di 27,99 dollari. Evidentemente in tanti lo hanno trovato troppo elevato, visto che è stato abbassato. Non solo: il primo episodio è disponibile in forma completamente gratuita su YouTube.

Un'opera di valore

Insomma, è stato fatto un grosso sforzo per cercare di far crescere il pubblico di questo interessante progetto, per cui sono stati intervistati molti sviluppatori di primo piano, naturalmente legati al genere trattato.

Il primo episodio, intitolato "Enter the Survival Horror", indaga "le oscure origini e l'ascesa del genere survival horror" e presenta tantissime interviste con sviluppatori veterani come Hubert Chardot (serie Alone in the Dark), Hifumi Kouno (Clock Tower), Akira Yamaoka (Silent Hill), Denis Dyack (Eternal Darkness), John Romero (DOOM) e Jeremy Blaustein (Silent Hill 2), solo per citarne alcuni. Oltre alle interviste, ci sono interventi di autori, intellettuali e saggisti.

In totale, dura circa 1 ora e 30 minuti, e consente di farsi un'idea esaustiva di cosa ci si può aspettare dall'opera completa, che affronta tantissimi temi correlati all'horror, come i giochi su licenza; l'ascesa, la caduta e la nuova ascesa del genere FMV; l'horror indipendente; e la storia dei videogiochi "maledetti" e controversi.

Se eravate indecisi sull'acquisto, questo è il modo migliore per togliervi di ogni dubbio.