Crossfire: Legion sta per essere rimosso dalla vendita: è stato un insuccesso

Lo studio di sviluppo Blackbird Interactive e l'editore Smilegate Entertainment hanno annunciato che il 18 agosto sarà rimosso dalla vendita lo strategico in tempo reale Crossfire: Legion . Evidentemente è stato un insuccesso enorme , visto che è anche relativamente recente (il lancio risale al 2022). Il tentativo di portare l'universo del celebre free-to-play crossfire tra i giocatori hardcore non ha avuto il riscontro sperato.

Chi non ha pagato per giocare non vuole pagare

"È con il più profondo rammarico che vi informiamo che termineremo ufficialmente lo sviluppo attivo e il supporto per Crossfire: Legion." Recita il messaggio ufficiale con l'annuncio della ferale notizia.

"Come parte di questo processo, Crossfire: Legion verrà rimosso dallo Steam Store il 18 agosto alle 18:00 PDT e non sarà più disponibile per nuovi acquisti. Tuttavia, i giocatori che già possiedono il gioco manterranno l'accesso completo tramite la loro libreria di Steam." Viene garantito.

"Siate consapevoli che, poiché non ci saranno aggiornamenti futuri o supporto tecnico, le funzionalità multigiocatore potrebbero degradarsi nel tempo o diventare non disponibili in futuro. I rimborsi saranno gestiti in conformità con la politica di rimborso di Steam."

"Vi ringraziamo per tutto il vostro supporto nel corso degli anni. È stato un viaggio incredibile, che non avremmo potuto fare senza di voi."

Da notare che a inizio anno CrossfireX ha subito lo stesso destino. A differenza dello sparatutto online, Crossfire: Legion era un titolo di buona qualità, per quanto non particolarmente originale.