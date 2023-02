CrossfireX chiuderà a maggio, anche la Campagna single player sarà inaccessibile

Smilegate annuncia la chiusura definitiva di CrossfireX, il suo sparatutto in prima persona per Xbox, fissata per il 18 maggio 2023, cosa che coinvolgerà tutti gli elementi del gioco compresa anche la campagna in single player.

Nonostante derivi da una serie di grande successo in Corea e altri mercati asiatici, CrossfireX non è mai sembrato riuscire a catturare l'attenzione sui mercati occidentali, nonostante una campagna single player alquanto ambiziosa sviluppata nientemeno che da Remedy Entertainment.

Uscito praticamente un anno fa, il 10 febbraio 2022, come esclusiva Xbox Series X|S e Xbox One, il gioco ha subito incontrato diversi problemi già a partire dal lancio e in seguito non è riuscito a raccogliere una community abbastanza vasta, non risultando mai particolarmente giocato fra i titoli Xbox sul fronte multiplayer. Considerando che si tratta di un progetto impostato come un live service, la carenza di giocatori è fatale, tanto da spingere gli sviluppatori a chiudere il supporto.

La cosa strana, e anche piuttosto discutibile, è il fatto che anche la Campagna single player, ovvero la componente sviluppata da Remedy e che si caratterizza per essere una parte staccata dal resto del gioco, diventi comunque inaccessibile con la chiusura dei server.

Come riferito dagli sviluppatori nella comunicazione ufficiale, la Campagna potrà essere giocata solo fino al 18 maggio 2023, ovvero la data di chiusura dei server, senza addurre particolari spiegazioni per questa decisione. Per il resto, tutte le vendite sullo store legato alle microtransazioni sono state bloccate e non ci saranno ulteriori aggiunte e modifiche ai contenuti a partire da oggi.

Tutti gli acquisti effettuati nei 14 giorni precedenti questa comunicazione del 3 febbraio potranno essere rimborsati attraverso un form a questo indirizzo.