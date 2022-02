CrossfireX: troppi problemi, il produttore esecutivo scrive una lettera di scuse ai fan

CrossfireX è stato da poco pubblicato su Xbox, ma sin da subito sono emersi vari problemi. I bug sono così gravi che il produttore esecutivo - Sooro Boo - ha scritto una lettera ai fan per scusarsi e spiegare la situazione.

Boo spiega tre problemi legati a CrossfireX: il problema della sensibilità del sistema di controllo, la gestione del Boogieman e i problemi con il CAR-4.

Viene detto che il sistema di controllo della mira è soggetto a un bug, ma parte della questione è legata alla peculiarità di CrossofireX: i giocatori hanno infatti la sensazione di non riuscire a controllare il rinculo delle armi e questa difficoltà non sarà completamente rimossa; verrà potenziato il sistema di correzione della mira, ma per alcuni giocatori il tutto rimarrà comunque complesso da gestire.

Per quanto riguarda il Boogieman, viene confermato che è troppo potente: verrà tolta la capacità di auto-curarsi e verrà eliminata la capacità di continuare a guadagnare punti.

Uno dei personaggi di CrossfireX

Infine, viene confermato che l'arma CAR-4 è soggetta a un bug che crea problemi con la mira e lo sparo. Il bug è però già stato risolto quindi alla prossima patch sarà introdotta la correzione.

In questi giorni si è parlato dei problemi al lancio di CrossfireX che non funziona su Game Pass, dove però è disponibile solo la campagna.