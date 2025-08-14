Jurassic Park: Survival torna a mostrarsi con un trailer dietro le quinte

È passato oltre un anno e mezzo dall'annuncio di Jurassic Park: Survival, il nuovo action-adventure single player che riporta a Isla Nublar, uno degli annunci più interessanti dei The Game Awards 2023.
Dopo una lunga attesa finalmente sono arrivate novità da parte di Saber Interactive, che ha pubblicato un trailer dietro le quinte, forse un assaggio in vista di ulteriori novità in arrivo la prossima settimana durante la Gamescom.
Si torna a Isla Nublar
Jurassic Park: Survival racconterà una storia ambientata nei giorni successivi agli eventi narrati nel primo film della serie del 1993. Nel gioco vestiremo i panni della dottoressa Maya Joshi, che per sua sfortuna non è riuscita ad evacuare dall'isola e ora si trova ad affrontare i mille pericoli che l'aspettano dietro ogni angolo, ovviamente rappresentati da dei dinosauri famelici.
Nel filmato gli sviluppatori ci dimostrato la grandissima attenzione e cura nei dettagli per rendere il gioco quanto più fedele possibile al primo film di Jurassic Park. Per riuscire nell'impresa il team ha collaborato a stretto contatto con Universal Picture e ha utilizzato alcuni oggetti di scena della pellicola, come uova di dinosauro e visori notturni, in modo da ricreare perfettamente le ambientazioni della pericolosa Isla Nublar.
"Nel gioco passiamo stanza per stanza, livello per livello. Esaminiamo ogni possibile risorsa-dagli archivi del film, alle foto di produzione, ai progetti tecnici-per assicurarci che ogni oggetto di scena sia posizionato esattamente dove dovrebbe essere," ha dichiarato John Melchior di Universal nel video.
Jurassic Park: Survival è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC, ma al momento non ha ancora una data di uscita precisa.