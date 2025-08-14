Jurassic Park: Survival torna a mostrarsi con un trailer dietro le quinte

Dopo una lunga attesa finalmente sono arrivate novità da parte di Saber Interactive, che ha pubblicato un trailer dietro le quinte , forse un assaggio in vista di ulteriori novità in arrivo la prossima settimana durante la Gamescom.

È passato oltre un anno e mezzo dall'annuncio di Jurassic Park: Survival , il nuovo action-adventure single player che riporta a Isla Nublar, uno degli annunci più interessanti dei The Game Awards 2023.

Si torna a Isla Nublar

Jurassic Park: Survival racconterà una storia ambientata nei giorni successivi agli eventi narrati nel primo film della serie del 1993. Nel gioco vestiremo i panni della dottoressa Maya Joshi, che per sua sfortuna non è riuscita ad evacuare dall'isola e ora si trova ad affrontare i mille pericoli che l'aspettano dietro ogni angolo, ovviamente rappresentati da dei dinosauri famelici.

Nel filmato gli sviluppatori ci dimostrato la grandissima attenzione e cura nei dettagli per rendere il gioco quanto più fedele possibile al primo film di Jurassic Park. Per riuscire nell'impresa il team ha collaborato a stretto contatto con Universal Picture e ha utilizzato alcuni oggetti di scena della pellicola, come uova di dinosauro e visori notturni, in modo da ricreare perfettamente le ambientazioni della pericolosa Isla Nublar.

"Nel gioco passiamo stanza per stanza, livello per livello. Esaminiamo ogni possibile risorsa-dagli archivi del film, alle foto di produzione, ai progetti tecnici-per assicurarci che ogni oggetto di scena sia posizionato esattamente dove dovrebbe essere," ha dichiarato John Melchior di Universal nel video.

Jurassic Park: Survival è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC, ma al momento non ha ancora una data di uscita precisa.