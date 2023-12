Jurassic Park: Survival sarà simile a Alien: Isolation, per un noto insider

Stando alle informazioni in possesso di Jeff Grubb, giornalista e noto insider videoludico, Jurassic Park: Survival per certi versi approccerà la filosofia di Alien: Isolation, con il giocatore dunque che dovrà continuamente cercare di sopravvivere a famelici dinosauri dotati di un'IA avanzata che lo braccheranno senza sosta.

Jurassic Park: Survival è stato presentato ufficialmente ai The Game Awards 2023 di dicembre, dove per l'occasione abbiamo visto un trailer sfoggia un comparto grafico di alto profilo e alcune breve sequenze di gameplay dove effettivamente vediamo la protagonista, la dottoressa Maya Joshi, alle strette mentre cerca di nascondersi o fuggire da vari dinosauri, inclusi Velociraptor e T-Rex.

Durante l'ultimo episodio di The XboxEra Podcast, Grubb afferma che con Jurassic Park: Survival gli sviluppatori di Saber Interactive si sono posti l'obiettivo di avvicinarsi a Alien: Isolation e che ciò "dovrebbe essere già abbastanza ovvio" dal trailer mostrato ai The Game Awards.

Per chi non lo avesse giocato, in Alien: Isolation la protagonista Amanda Ripley viene costantemente inseguita per quasi tutto il gioco da uno Xenomorfo dotato di un'IA in grado di agire in maniera dinamica in base alla sua vista, l'olfatto, i rumori e le azioni del giocatore. Ne consegue un senso di costante oppressione e una tensione sempre palpabile.

Le parole di Grubb trovano un riscontro anche nella descrizione di Jurassic Park: Survival presente nel sito ufficiale del gioco, dove apprendiamo che il giocatore dovrà "superare in astuzia i dinosauri del film e sfuggire alle loro fauci", facendo uso di "ingegno e furtività per escogitare diversivi e sfuggire ad alcune delle creature più letali mai esistite". Inoltre, i dinosauri avranno "comportamenti diversi e adattivi".