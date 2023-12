Gears 6 verrà presentato nel 2024, suggerisce il level designer di The Coalition

Gears 6 verrà presentato nel 2024? È ciò che sembra suggerire un post pubblicato dal level designer di The Coalition, Benjamin Huyghe, in risposta al messaggio di auguri di Buone Feste del team di sviluppo.

"Ci vediamo nel 2024", ha scritto Huyghe, aggiungendo l'hashtag #gearsfam e riferendosi dunque allo studio presso cui lavora, che è appunto quello che si occupa del franchise di Gears of War, oppure ai fan della serie: il significato delle sue parole può essere duplice.

Detto questo, essendo passati ormai oltre quattro anni dall'uscita di Gears 5, è chiaro che The Coalition stia lavorando già da un po' al prossimo capitolo e il team dovrebbe essere pronto per mostrarlo al pubblico, se non addirittura per lanciarlo.