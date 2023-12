Epic Games Store: The Outer Worlds è il gioco gratis di oggi [aggiornata]

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition è il gioco gratis disponibile oggi per gli utenti dell'Epic Games Store, stando a quanto riportato dal noto leaker billbil-kun, che come noto non sbaglia praticamente mai. Aggiornamento: anche stavolta c'è la conferma.

Capace di totalizzare finora cinque milioni di copie vendute, The Outer Worlds si presenta in questo caso con la ricca Spacer's Choice Edition, che oltre al gioco base include anche le due espansioni Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone, per un'esperienza ancora più ricca.

Come scaricare il gioco? È semplicissimo: vi basterà visitare la pagina di The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali, cliccare sul pulsante "ottieni" e poi seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

Sarà possibile riscattare il gioco fino alle 17.00 di domani, 26 dicembre, dunque per un totale di ventiquattro ore. Una volta riscattato, il titolo entrerà a far parte della vostra libreria per sempre e potrete dunque scaricarlo e installarlo ogni volta che vorrete.