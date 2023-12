GTA 5: il codice sorgente completo è trapelato in rete, inclusi riferimenti a GTA 6 e Bully 2

Si tratta di un Natale funesto per Rockstar Games, dato che il codice sorgente completo di GTA 5 è stato condiviso in rete e a quanto pare include anche alcuni riferimenti a GTA 6 e Bully 2.

Come forse ricorderete, lo scorso anno Rockstar Games è stata vittima di un attacco informatico ad opera di un hacker, successivamente condannato a ricovero psichiatrico, che era riuscito a ottenere numerosi materiali di GTA 6, inclusi filmati di gameplay di una build non definitiva, e il codice sorgente di GTA 5. Quest'ultimo era stato venduto a un privato, mentre una porzione è stata condivisa in rete.

Ebbene, durante la notte tra il 24 e il 25 dicembre, il codice sorgente completo è trapelato in rete. All'interno dei file sono state trovate immagini mai viste prima del motore RAGE e asset di giochi Rockstar Games, inclusi GTA 5, Red Dead Redemption e persino di Agent e Bully 2.

Non solo, sono estrapolate anche e-mail interne di dipendenti di Rockstar Games e riferimenti a dei DLC di GTA 5 che non hanno mai visto la luce e degli script relativi a GTA 6.