Baldur's Gate 3: un video con Elijah Wood e Sean Astin che giocano con Swen Vincke

Il video, intitolato "Un'avventura inaspettata", ritrae una sessione multiplayer svolta su Baldur's Gate 3 dallo strano terzetto in questione, che a quanto pare si diverte veramente un bel po' a giocare insieme.

Baldur's Gate 3 è protagonista di un curioso video pubblicato in queste ore da Larian Studios, che ritrae gli attori Elijah Wood e Sean Astin che giocano a una sessione dell'RPG con il capo del team, Swen Vincke.

Giocatori appassionati

Baldur's Gate 3, un'immagine del gioco

Sembra peraltro che siano tutti piuttosto a proprio agio nella situazione, evidentemente con delle basi condivise fra i tre per quanto riguarda il fatto di partecipare a una sessione di RPG, con un notevole entusiasmo che genera scenette veramente imperdibili.

Possiamo così vedere Elijah Wood lasciarsi trascinare con grande impeto nel Dark Urge, dimostrando un lato oscuro alquanto imprevedibile per l'attore, cosa che scandalizza anche l'amico/collega che, nel video, si stupisce delle crudeltà che l'amico è disposto a commettere.

Da notare anche il riferimento diretto a Il Signore degli Anelli quando Astin in Baldur's Gate 3 sconfigge il Phase Spider Matriarch e afferma con orgoglio: "Ho ucciso il grosso ragno... di nuovo. Non per dire", riferendosi chiaramente alla scena di Sam contro Shelob.

Insomma, un video che merita di essere guardato e una sorta di regalo di Natale da parte di Larian Studios, girato poco dopo la conclusione dei The Game Awards e la conquista del titolo di gioco dell'anno.