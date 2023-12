Call of Duty, Team RICOCHET ha bannato un gran numero di giocatori nell'ultimo mese

Activision, o più precisamente il suo Team RICOCHET , continua a lavorare per fermare i bari all'interno dell'ecosistema Call of Duty . Inserendo nuovi sistemi, i "cheater" vengono scovati e infine bannati. Ora, scopriamo che in un solo mese il team ha bannato oltre 23.000 utenti accusati di aver barato.

SPLAT e altre buffe trovate di Team RICOCHET

Il Team RICOCHET passa da serie meccaniche anti-cheat e metodi punitivi più esilaranti. Con SPLAT, i bari non riescono ad aprire il proprio paracadute in avvio e cadono a terra senza potersi salvare. Inoltre, se si attiva durante la partita, i loro salti sono enormi e nuovamente cadono a terra morendo sul colpo.

Ovviamente ci sono giocatori che affermano di aver subito dei ban senza aver commesso alcun tipo di "crimine". È impossibile per noi sapere se queste affermazioni siano genuine, ma è credibile che il sisteam automatico di anti-cheat non sia sempre perfetto. In ogni caso, Team RICOCHET aiuta a rendere l'ecosistema Call of Duty più sano e divertente.