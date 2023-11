Call of Duty Warzone ora usa lo Splat, una tecnica che taglia i paracadute dei bari

Activision continua a lottare con i bari di Call of Duty Warzone e ha annunciato di aver inserito una nuova soluzione: i cheater potrebbero scoprire che il loro paracadute è tagliato al momento del lancio nella mappa. Ovviamente questo significa che precipiteranno a terra e moriranno sul colpo. La tecnica si chiama, in modo appropriato, "Splat".

In un post sul blog che risponde alle preoccupazioni per i bari in Call of Duty in occasione dell'uscita di Modern Warfare 3, Activision ha spiegato il nuovo trucco che ha in serbo per gli imbroglioni nel battle royale free to play.

"Con Splat, se un imbroglione viene scoperto, possiamo disabilitare casualmente, e per divertimento, il suo paracadute facendolo precipitare a terra dopo che si è aperto", ha dichiarato Activision.

"Ma cosa succede se li catturiamo dopo che si sono schierati? Ebbene, Splat può anche regolare la velocità del giocatore, trasformando un piccolo salto in una caduta da 10.000 piedi che lo mette fuori gioco all'istante. Questo è uno dei tanti nuovi trucchi che abbiamo sviluppato, e ne parleremo ancora in futuro".

Activision ha sottolineato che lo Splat non si attiverà casualmente per un giocatore che non sia stato verificato come baro. Inoltre, non bastano le segnalazioni dei giocatori per farlo attivare e il gioco non potrà nemmeno usare lo Splat accidentalmente.