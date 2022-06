Call of Duty Warzone: ora Ricochet può rubare le armi ai cheater

Activision ha svelato una nuova soluzione che ha implementato nel sistema anti-cheat Ricochet, che difende i giocatori dai cheater su Call of Duty: Warzone e Vaguard, e in futuro anche su Modern Warfare 2 e Warzone 2.00. Questa tecnica, chiamata "Disarm", fa sì che il sistema una volta individuato un cheater rimuova tutte le sue armi, inclusi i pugni per il corpo a corpo, rendendolo quindi completamente inoffensivo e fondamentalmente carne da macello per gli altri utenti in partita.

Gli sviluppatori di Activision hanno presentato questa nuova feature nell'ultimo report sui risultati e i progressi di Ricochet.

"Oggi condividiamo un'altra tecnica di mitigazione: Disarm. Come suggerisce il nome, quando vengono rilevati dei cheater, gli portiamo semplicemente via le armi (compresi i pugni)", recita il post.

"Non ci aspettiamo di vedere online molte clip al riguardo, ma l'abbiamo visto in azione e le reazioni dei cheater sono sempre impagabili".

Call of Duty: Warzone

"Disarm" è solo una delle soluzioni a disposizione di Ricochet per combattere i furbetti di Call of Duty: Warzone e compagnia. Ad esempio c'è anche il "Cloaking" che rende invisibili i giocatori agli occhi dei cheater, mentre "Damage Shield" rende praticamente invincibili gli utenti onesti quando presi di mira da un baro.