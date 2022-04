Call of Duty: l'anti-cheat ora rende invisibili i giocatori onesti ai bari

Come parte della propria lotta contro i cheater, il team di Call of Duty ha aggiunto una nuova soluzione a livello server e a livello kernel: i giocatori onesti diventeranno invisibili agli occhi dei bari. La funzione viene chiamata semplicemente Cloaking (in traduzione, Occultamento).

Ricochet, il sisema anti-cheat di Call of Duty, utilizza Cloaking per dare ai giocatori onesti un aiuto ed evitare che la presenza di un cheater non ancora bannato possa rovinare facilmente la partita. Precisamente, l'Occultamente renderà invisibili i giocatori, ma anche i loro proiettili e disattiverà anche i suoni. I cheater, invece, saranno visibili agli altri giocatori.

Una scena di Call of Duty Vanguard

Il team di Ricochet ha rivelato di aver bannato altri 54.000 account da quando è stata annunciata la cifra precedente di 90.000 ban. Chiarisce anche che tutti i giocatori bannati saranno cancellati dalle classifiche.

Ricochet è disponibile per Call of Duty: Vanguard e Warzone da tempo. Tuttavia, fino ad ora, solo Warzone ha fatto uso dei driver di livello kernel del sistema. Da oggi è però disponibile una versione aggiornata del driver a livello di kernel anche per Vanguard.

