Call of Duty Mobile: Stagione 4 "Wild Dogs", il trailer svela le novità in arrivo

Activision ha rivelato cosa sarà incluso nella Stagione 4 di Call of Duty: Mobile, Wild Dogs. Tra le novità, vi sarà anche un "nuovo modo di giocare a battle royale" attraverso la sua nuova modalità, Sandstorm. Il team di sviluppo ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sopra.

"Non ci sono buoni e cattivi, solo la natura è l'avversario", spiega un comunicato stampa. "Una tempesta di sabbia apparirà in modo casuale nelle aree selvagge della battle royale. I giocatori che entrano nella tempesta di sabbia saranno sfidati ad evitare uragani e tornado per raggiungere il bottino e gli oggetti speciali contenuti nell'evento meteorologico".

In uscita il 28 aprile alle due del mattino italiano, la Stagione 4 di Call of Duty: Mobile offre anche due nuove mappe - Satellite di Cold War e Khandor Hideout di Modern Warfare (2019) - oltre a nuovi operatori, armi, progetti, calling card, ciondoli e COD Points, più 50 nuovi livelli di "ricompense del Battle Pass".

Ci sono anche un paio di nuove modalità, tra cui Ground War, una modalità multiplayer su larga scala di fanteria e combattimento veicolare che sarà familiare a coloro che hanno giocato a Modern Warfare (2019). L'altra è una nuova modalità torneo in cui è possibile "competere per guadagnare la Epic DL Q33 - Red Sprite e Shadow Blade - Red Sprite".

Possiamo aspettarci anche un nuovo evento a tema, Sandstorm's Eye, che viene descritto come "una tempesta di sabbia anomala che è apparsa al centro del deserto, che ha influenzato l'estrazione del petrolio sulla mappa. Le forze nemiche stanno usando questa tempesta a loro vantaggio e stanno conquistando punti chiave per l'estrazione del petrolio. Tu e gli altri giocatori sulla mappa state combattendo su queste aree chiave e lavorerete insieme per estrarre il petrolio da questi luoghi e riprenderli dalle forze nemiche".

Call of Duty Mobile Season 4: Wild Dogs sarà disponibile sia su dispositivi Android che iOS.

Ecco infine il trailer del cross-over con Godzilla e King Kong per la Stagione 3 di Call of Duty Warzone.