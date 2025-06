Call of Duty: Mobile e Mobile Suit Gundam insieme per la Stagione 6

Call of Duty: Mobile e Mobile Suit Gundam hanno dato vita a un'inedita collaborazione per la Stagione 6 dello sparatutto per iOS e Android, che si intitola non a caso Gundams Arrive e che partirà nella notte fra il 2 e il 3 luglio alle 2.00 italiane.

Il fulcro di questo crossover è rappresentato dalla nuova modalità a tempo limitato Gundam Team Deathmatch, un quattro-contro-quattro frenetico e spettacolare in cui gli Operatori si troveranno a vestire i panni dei più celebri Mobile Suit:

Ethan - Freedom Gundam

Reaper - Sazabi Gundam

Proton - V Gundam

Deathscythe Gundam

I giocatori combatteranno con una visuale in terza persona su una nuova mappa ambientata in una stazione spaziale interstellare, sfruttando jet verticali, abilità uniche e armi esclusive per ogni mech.

A fine partita sarà anche possibile godersi animazioni a tema Gundam e ricevere premi per la partecipazione.