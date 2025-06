Death Stranding 2: tutti i prepper opzionali e come sbloccarli

In questa guida ai prepper segreti e opzionali di Death Stranding 2 sveliamo la posizione di tutte le loro strutture, il modo in cui sbloccarli e anche le ricompense che si possono ottenere, nonché alcune delle missioni a cui sono legati. Molti di essi, infatti, sono necessari per ottenere il trofeo di platino .

Durante i suoi viaggi lungo l'Australia Sam Porter Bridges si trova sì a estendere la rete chirale collegando i nodi principali della regione, ma ha anche l'opportunità di esplorare l'ambientazione per raggiungere zone più remote. In queste regioni, spesso, vivono dei prepper speciali, ovvero degli NPC che non fanno parte della missione principale e che, proprio per questa ragione, mettono sul piatto gadget e ricompense uniche che possono variare notevolmente l'approccio al gameplay. A differenza delle strutture normali, le loro basi necessitano d'essere attivate e connesse alla rete tramite metodi alternativi, magari riconsegnandogli del carico perduto o completando ordini speciali.

La sua ricompensa principale sono degli stivali migliorati per Sam, dopodiché metterà a vostra disposizione diversi ordini standard per massimizzare il legame.

Per incrementare il legame e connetterla alla rete chirale dovete semplicemente raccogliere il carico che si trova attorno alla montagna in cui è situata. Incrementare il legame premia Sam con diversi colori per la personalizzazione.

Il Comandante Solitario vi ricompenserà con diversi oggetti dedicati allo stealth, come il Fucile a Tranquillanti e la Pistola a Tranquillanti. La ricompensa finale è il Fucile a Tranquillanti Silenziato, una variante estremamente utile per agire furtivamente.

Ai livelli più bassi l'Architetto vi darà i progetti per il Ponte Chirale e per la Trappola Elettrica, dopodiché inizierà a fornire parecchie capacità passive che migliorano la durabilità e l'efficacia delle vostre strutture.

Il Pioniere ricompensa Sam con una pletora di oggetti diversi, come il Cappello Cammello, i fuochi d'artificio per la DHV Magellan e altre robe del genere. L'oggetto più utile si riceve all'attivazione del Q-Pid ed è lo scudo portatile, fondamentale per ottenere il trofeo di platino .

Il Cacciatore di fantasmi è legato a ben due diversi trofei, quindi è un tassello fondamentale per chi volesse completare l'avventura al 100%. Si trova lungo il percorso per East Fort Knot, sul lato inferiore della riva del fiume segnalato nell'immagine qui sotto, ma per attivarlo immediatamente potete anche parlare con la Cronobiologa sulla montagna, che vi segnalerà la sua presenza e anche la presenza di diverso carico smarrito che appartiene a lui.

Anche il Pescatore è un prepper molto importante perché legato a uno dei trofei più lunghi e complessi da ottenere in Death Stranding 2. Scoprirete dell'esistenza del Pescatore tramite il Centro Logistico F5 Est, struttura posta lungo il grosso lago di catrame al centro della mappa che raggiungerete durante la missione principale. C'è un ordine secondario al Centro Logistico che vi manderà dritti dritti da lui. A questo punto dovrete massimizzare il legame per poter sbloccare l'ordine "Signore del lago di catrame", legato a un trofeo unico: l'ordine diventa disponibile quando il legame ha 4 stelle, quindi dovrete lavorare parecchio.

Questo prepper si può sbloccare accettando l'ordine secondario 122 all'Osservatorio Ambientale Orientale, struttura che si trova sulla cima della montagna e che dovrete raggiungere durante la missione principale. In alternativa si possono trovare i suoi carichi smarriti ma non sarà facile portarli a destinazione, perché la sua base si trova davvero in alto, come segnalato nell'immagine qui sotto.

Il Catrameuta premia Sam con un'arma speciale per la DHV Magellan, i Cacciatori Dorati, inoltre può migliorare oggetti come la borraccia. In realtà la prima ricompensa è l'unica davvero unica e utile.

Non ci sono ordini che conducono dal Catrameuta e la sua posizione lo rende molto difficile da raggiungere prima di aver avvicinato la conclusione dell'avventura. Una volta sbloccata South Fort Knot durante la missione principale vi consigliamo di andare subito verso il Catrameuta, in modo tale da sbloccare un percorso di collegamento verso East Fort Knot che in futuro vi faciliterà parecchio la vita. Nell'immagine qui sotto potete vedere la posizione e nei paraggi troverete spesso il suo carico perduto.

BPAS, a ogni nuovo grado di legame raggiunto, ricompensa Sam con un nuovo potenziamento unico per l'APAS (i perk che potete attivare) offrendovi delle varianti davvero fortissime: la prima ricompensa, infatti, vi consente di accumulare cristalli chirali dall'atmosfera semplicemente andando in giro, dunque è indispensabile per chi vuole completare il gioco al 100%.

Mr Impossible

Mr Impossible è un Prepper diverso da tutti gli altri, unico nel suo genere, che si trova esattamente a sud del Centro Logistico F5 Est, subito sotto il lago di catrame, e molto probabilmente sarà l'ultimo che sbloccherete. Di seguito vi indicheremo la sua posizione esatta, ma non basterà assolutamente per farlo unire alla rete chirale.

Mr Impossible non ha ordini che conducono da lui e soprattutto non ha carichi smarriti eccetto delle Statue Chirali Blu molto delicate che si trovano in posizioni "impossibili" della mappa. Ciò significa che per raggiungere anche solo il carico smarrito dovrete davvero ingegnarvi sfruttando gadget come scale e chiodi d'arrampicata. Qui sotto vi segnaliamo la posizione fissa di una Statua Chirale Blu che potete recuperare abbastanza facilmente e non è troppo lontana dalla sua base.

Una volta entrati nelle sue grazie, Mr Impossible vi assegnerà una serie di ordini "impossibili", chiedendovi per esempio di recuperare oggetti posti in luoghi solitamente inaccessibili, per esempio sui tetti dei Centri di Distribuzione, costringendovi a utilizzare le strutture e l'ingegno per recuperarli. In cambio di questi sforzi premierà Sam con gli oggetti più rari del gioco, come per esempio la Maschera di Higgs, che possono incrementare tantissimo le capacità del protagonista. Fortunatamente, Mr Impossible era l'ultimo della lista, ma buona fortuna a portare il suo legame al massimo!