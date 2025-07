Death Stranding 2: un gioco o un film? Sulla spiaggia della dimensione cinematografica

Dietro la produzione, troviamo ancora una volta Kojima Productions, lo studio indipendente fondato da Hideo Kojima dopo la separazione da Konami. Il gioco è sviluppato con il Decima Engine, in collaborazione con Guerrilla Games, e prodotto con il supporto di Sony Interactive Entertainment. Tra i produttori esecutivi spiccano nomi come Yoji Shinkawa (direttore artistico storico di Kojima) e Ken Imaizumi. Ma anche tutta questa mole di informazioni non basta per capire "cosa" sia Death Stranding 2.

Si tratta di un action-adventure con componenti open world e survival? Questo è vero. Ma riduttivo. Il gioco si sviluppa in un universo post-apocalittico dove l'umanità è stata decimata da un evento misterioso chiamato "Death Stranding". Il protagonista, Sam Porter Bridges (interpretato da Norman Reedus), torna per affrontare nuove minacce, questa volta accompagnato da un cast ampliato e un orizzonte narrativo ancora più enigmatico .

Siamo sulla spiaggia ai confini dell'intrattenimento. È evidente che se a Hideo Kojima si dovesse fare la domanda "preferisci cinema o videogame?", lui risponderebbe "sì". Punto. Difficile dare una definizione (video)ludica di un titolo come Death Stranding. Ancora più difficile per un sequel. Quando è stato annunciato Death Stranding 2: On the Beach, il mondo ha risposto con un misto di trepidazione e curiosità. Dopo il primo capitolo che aveva già scardinato i confini del videogioco tradizionale , il sequel prometteva un'esperienza ancora più ambiziosa, complessa, emotiva. Ma cosa è realmente Death Stranding 2?

Kojima e la dimensione cinematografica

Non è un segreto che Kojima si consideri un cineasta mancato. Lui stesso ha dichiarato più volte di voler fare cinema prima di approdare ai videogiochi. Questa sua tensione verso il medium cinematografico traspare in ogni frame delle sue opere, che sono un collage raffinato di suggestioni, omaggi e citazioni. In Death Stranding 2, come già nel primo, è possibile rintracciare numerose influenze, da Alien di Ridley Scott, per l'estetica biomeccanica e l'angoscia esistenziale, proseguendo con Mad Max per l'ambientazione desertica e il senso di solitudine post-civiltà.

È possibile individuare, tra le visioni simboliche e l'introspezione semiotica, anche tracce di Evangelion, l'anime di Hideaki Anno, così come La storia della Principessa Splendente (Tale of the Princess Kaguya) di Isao Takahata, per il suo approccio poetico alla perdita e all'abbandono. Ma Kojima non si limita a citare: rielabora. Crea un nuovo linguaggio, ibrido, dove il cinema incontra il videogioco senza subordinarvisi. Ogni scena è costruita per emozionare e interrogare, non solo per intrattenere.

In Death Stranding 2, come nel primo capitolo, la regia non si limita a supportare la narrativa: la guida. L'uso delle inquadrature, la costruzione della tensione, il ritmo delle scene e l'impiego della musica richiamano tecniche proprie del linguaggio filmico. Le scene di intermezzo, spesso lunghe e cariche di significato, sono pensate come atti di un dramma esistenziale.

Qualche vaga allusione a Evangelion in Death Stranding

Il coinvolgimento di attori noti, provenienti dal cinema e dalla TV, è parte integrante di questa filosofia. Norman Reedus (The Walking Dead), Mads Mikkelsen (Hannibal, Another Round), Lea Seydoux (La vita di Adele) e ora anche Luca Marinelli non sono semplici interpreti: sono elementi narrativi, corpi emotivi, volti familiari che veicolano significati anche solo con un'espressione.

L'arrivo di Luca Marinelli in Death Stranding 2 non è una mossa casuale. Kojima ha spesso dichiarato il suo amore per il cinema italiano contemporaneo. In particolare, ha espresso grande entusiasmo per Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, film che ha definito "una nuova frontiera del supereroismo metropolitano".

Luca Marinelli in Death Stranding 2: On the Beach

Marinelli, noto per la sua intensità attoriale, si è fatto amare anche per Martin Eden di Pietro Marcello, dove ha incarnato la lotta interiore di un uomo contro le sovrastrutture sociali. Questo tipo di sensibilità emotiva, mista a una fisicità potente, lo rende perfetto per l'universo di Kojima, secondo quanto lui stesso ha dichiarato: "ho scelto Luca per la sua capacità di rendere visibile l'invisibile: il dolore, la perdita, il dubbio."