Cosa giocherete questo weekend? Donkey Kong Bananza, RoboCop o Eriksholm: The Stolen Dream?

Nonostante luglio sia storicamente avaro di nuove uscite, l'ultima settimana rappresenta un'eccezione, come del resto è già capitato più volte in questo ricco e affollato 2025, tra il debutto di Donkey Kong: Bananza e altri titoli "minori" (aggiungete pure un paio di virgolette extra), ma comunque molto interessanti.

Il weekend è finalmente arrivato, portando con sé una meritata pausa dagli impegni lavorativi. Con le temperature roventi di luglio, è il momento ideale per una fuga al mare, una passeggiata in montagna... oppure per godersi qualche sessione di gioco in relax, accoccolati sul divano con il ventilatore acceso o l'aria condizionata a palla. E allora, come da tradizione, vi rivolgiamo la nostra classica domanda del sabato: cosa giocherete questo weekend?

Donkey Kong è tornato!

La chiacchiera videoludica del momento ruota attorno a Donkey Kong Bananza, seconda grande esclusiva per Nintendo Switch 2 dopo Mario Kart World. Il nuovo platform 3D con protagonisti DK e Pauline sembra aver messo d'accordo tutta la stampa specializzata. A proposito, ecco la nostra recensione. Il suo fiore all'occhiello è un gameplay basato sulla distruzione ambientale: Donkey Kong può abbattere pareti, scavare tunnel e manipolare il terreno per scoprire segreti, trovare percorsi alternativi o risolvere in modo creativo i puzzle ambientali. Il titolo introduce le trasformazioni Bananza, che permettono a DK di assumere forme come zebra, struzzo o Kong potenziato, ciascuna con abilità uniche.

Proseguiamo con RoboCop: Rogue City - Unfinished Business, espansione standalone dello sparatutto firmato Nacon e Teyon, in cui torneremo a vestire i panni robotici di Alex Murphy per affrontare la minaccia di un gruppo di mercenari che ha trasformato la OmniTower in una fortezza quasi inespugnabile.

Passando a tutt'altro genere, Eriksholm: The Stolen Dream è un gioco stealth isometrico con forte componente narrativa, ambientato in una Scandinavia di inizio '900. Come raccontiamo nella nostra recensione, ci ha conquistati con la sua splendida direzione artistica e una trama semplice ma coinvolgente.

Shadow Labyrinth reinventa Pac-Man in chiave dark e adrenalinica, trasformandolo in un action platform 2D ambientato in un universo spietato. Pur non brillando sul fronte tecnico e con una sfida un po' morbida, il gioco propone idee originali e alcune sessioni con Pac-Man davvero ispirate. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione.

Settimana caldissima anche per gli appassionati di anime, con il debutto di Dragon Ball Z: Kakarot - Daima: Avventura nel Regno Demoniaco, prima delle due espansioni ispirate all'ultima serie animata. E per i fan di Hiro Mashima, arriva anche Edens Zero, action GDR tratto dall'omonimo manga e anime. Infine, c'è stato il debutto di Hunter x Hunter: Nen x Impact... ma purtroppo questo picchiaduro, non ci ha affatto convinto.

E voi con quali giochi passerete il weekend? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.