Prendere Pac-Man e trasportarlo in un metroidvania dalle atmosfere sospese tra l'horror e la fantascienza, tutto rigorosamente a tinte dark, è una delle idee più geniali degli ultimi dieci anni. E con un'operazione del genere si potrebbe davvero "fare il colpaccio". Sfortunatamente, Shadow Labyrinth non riesce nell'impresa e non sarà ricordato come quel titolo che ha segnato una generazione, però funziona. Funziona e ha stabilito un precedente in termini di ambiziosità nelle idee creative. Purtroppo, però, poteva fare molto di più.

Sopravvivere allo scorrere del tempo impone di reinventarsi continuamente ed è molto difficile. Reinventarsi e cambiare senza snaturarsi, poi, potrebbe sembrare addirittura impossibile. Eppure, Pac-Man ce la fa sempre. Dai cabinati agli smartphone, come si fa a non riconoscerlo? È sempre quella specie di pizza gialla a cui manca uno spicchio, intenta a divorare delle pillole luminose. Con Shadow Labyrinth, però, Bandai Namco ha osato parecchio , bisogna riconoscerglielo. Lo ha fatto in due direzioni: il genere e l'atmosfera.

Per farlo i due dovranno collaborare e, che gli piaccia o no, il protagonista sarà costretto a "subire" la guida e le ingerenze di Pac-Man stesso. I toni, forse lo si è capito, sono molto, molto più maturi di qualsiasi altra produzione dedicata all'icona gialla vista in passato. Basti pensare che, senza chiedere il permesso, Pac-Man prende il controllo del corpo fisico dell'ospite per divorare i nemici sconfitti. E non è neanche la cosa più strana che vedrete in Shadow Labyrinth.

In tutto questo, Pac-Man - che al tempo stesso è e non è il Pac-Man che tutti ricordano - evoca il protagonista, lo Spadaccino n. 8 . Il nome stesso implica l'esistenza di altri sette tentativi fallimentari. Pac-Man, una sfera a levitazione robotica che parla poco e quando parla è più inquietante e tagliente che altro, vuole abbandonare il pianeta. Ha una missione da compiere, ma non dice quale; è rimasto bloccato per anni sul pianeta inospitale. Lo Spadaccino n. 8 è stato evocato per aiutarlo a fuggire.

Anche in Shadow Labyrinth tornano, tanto per limitarsi ad alcuni esempi, l'atmosfera claustrofobica, il tentativo di "sfuggire" a un mondo labirintico e ripetitivo, le costanti minacce nemiche e un eroe che giunge in soccorso della palletta gialla. La narrazione dell'ultimo, ambizioso titolo Bandai è molto criptica , va ricostruita sulla base dei "diari" disseminati come collezionabili nelle varie aree dell'immensa mappa. Alcune cose, però, sono chiare: ci troviamo su un pianeta feroce, teatro di battaglie intergalattiche che si sono succedute in un passato più o meno recente. Relitti di un'antica tecnologia cozzano fortemente con la vegetazione e con resti di tecnologia aliena che hanno preso il controllo del pianeta, sotto forma di mostri.

Forse vi ricorderete della prima stagione di Secret Level, una serie TV in cui ogni episodio è un cortometraggio atipico dedicato a un notissimo titolo della storia videoludica. Bene, il sesto episodio è quello di Pac-Man e si chiama "Il circolo". Intrappolato in un labirinto, il protagonista (Pac-Man, appunto) evoca un'entità che possa aiutarlo a mettersi in salvo . Chiaramente il progetto di Shadow Labyrinth deve risalire a ben prima della serie in questione, eppure sono tanti i punti in comune.

Un metroidvania molto conservativo

Visto da fuori, Shadow Labyrinth è un metroidvania molto standard: attinge da una quantità ormai considerevole di titoli presenti sul mercato e ne mette insieme le caratteristiche più tipiche senza mai eccedere. Non vuole essere ricordato come l'esponente che ha cambiato il genere, anzi, nell'impostazione è davvero molto conservativo. Anche troppo: in effetti, come metroidvania e soprattutto nelle prime ore dell'avventura, è davvero molto, molto accessibile. Perdersi inizialmente è impossibile, la mappa è chiara e lineare, le biforcazioni facilmente richiamabili alla memoria. Ci sono le solite aree il cui accesso è precluso fino a quando non si sbloccherà un determinato oggetto o un potere specifico, ma per il resto l'avventura procede spedita di area in area e di boss in boss.

In Shadow Labyrinth l'esplorazione è abbastanza lineare, e si combatte tanto

In effetti, il più delle volte Shadow Labyrinth ha ricordato un'avventura bidimensionale molto incentrata sull'azione e suddivisa in aree zeppe di nemici e piattaforme. L'anima metroidvania vera e propria arriva dopo i primi boss, quando ci si avventura tra le foreste e il sottosuolo del vulcano, e quando (finalmente) si inizia ad avvertire la necessità di approcciarsi alle aree e alle esplorazioni in modo più ragionato, anche se sempre per tentativi. La fruizione non mette mai davvero in difficoltà il giocatore, salvo per determinate sezioni che sembrano davvero per essere state pensate come "più difficili". Tra un'area e l'altra non è necessario eliminare tutti i nemici per proseguire, si può anche correre fino all'uscita. Di tanto in tanto sono presenti dei potenziamenti o dei contenitori ricchi di valuta di gioco (cioè delle palline gialle mangiate da Pac-Man nei giochi canonici), ma anche in questi casi non c'è vera necessità di affrontare sfide particolari per raggiungerli: tanto, i singoli nemici, eliminati, lasciano cadere a terra quantitativi sufficienti di "monete".

Anche la disposizione dei punti di salvataggio è generosa. Tanto che esistono addirittura due tipi di checkpoint: quello standard permette sia di salvare che di acquistare e migliorare i potenziamenti in nostro possesso (mosse aggiuntive, efficaci in battaglia), quello più piccolo solo di salvare e di riorganizzare le abilità secondarie. Eliminando i secondi, già l'offerta principale sarebbe stata più impegnativa. In queste condizioni, però, pazienza se si viene eliminati: ci vuole molto poco a tornare nel punto specifico e nell'adottare un'altra strategia. Abbastanza standardizzato è anche il sistema di combattimento, come si diceva molto "action": Spadaccino n. 8 può eseguire tre attacchi consecutivi, più una o più mosse speciali che consumano la barra della resistenza, che si ricarica da sé.

Gli scontri con i boss abbondano in Shadow Labyrinth

Se va in sovraccarico per aver "spammato" troppi attacchi speciali, bisogna attendere qualche secondo. E se non bastasse tutto questo, è spesso possibile ricorrere alla trasformazione in mecha (la forma G.A.I.A.) che non subisce più danni ambientali e annienta in pochi secondi tutto ciò che si vede a schermo. Non essendo neppure previsti livelli di difficoltà selezionabili all'inizio del gioco, si capisce come tutto ciò sia abbastanza "accessibile". Forse, anche per questo, poco impegnativo.