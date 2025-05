Il nuovo trailer di Shadow Labyrinth mostra infine dei collegamenti più evidenti con Pac-Man

In effetti, Shadow Labyrinth di per sé è un gioco alquanto differente, essendo di base un metroidvania , caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica alquanto oscura collegata alla reinterpretazione di Pac-Man vista nella serie animata Secret Level su Prime Video.

Shadow Labyrinth è stato annunciato come un gioco collegato più o meno direttamente alla storica serie Pac-Man ma finora questo gancio non risultava molto evidente, almeno fino al nuovo trailer pubblicato nelle ore scorse, che finalmente mostra in maniera più chiara i riferimenti diretti al celebre titolo classico .

Il collegamento a Pac-Man ora risulta evidente

Nel video riportato qui sotto vediamo alcune fasi specifiche del gameplay di Shadow Labyrinth che si rifanno precisamente alla dinamica classica di Pac-Man: in alcune situazioni, nel gioco ci troviamo a controllare il classico personaggio sferico all'interno di labirinti popolati da fantasmi e con le tipiche pillole da raccogliere.

Sebbene non sia chiarissimo come queste si inseriscano nella dinamica da metroidvania che dovrebbe caratterizzare il gameplay principale del gioco, evidentemente in certi casi in Shadow Labyrinth irrompono fasi che ricordano da vicino il vecchio Pac-Man, con la creatura (qui chiamata "Puck") che diventa protagonista e opera più o meno precisamente come il classico personaggio iconico dei videogiochi.

Il tutto sembra innestarsi in maniera organica con una dinamica di gioco per il resto decisamente diversa, rappresentando un altro modo per affrontare le minacce e aprire nuove strade, attraverso sfide che richiamano il vecchio Pac-Man.

Per il resto, in Shadow Labyrinth interpretiamo una misteriosa figura incappucciata chiamata The Swordsman, che deve sopravvivere in uno scenario decisamente ostile e oscuro con il supporto di Puck. Quest'ultimo sembra essere una sorta di nuova incarnazione di Pac-Man, ma in linea con l'atmosfera generale si presenta decisamente più oscuro e inquietante, in grado di divorare i nemici con fauci mostruose.