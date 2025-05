Instagram arriva in 3D su Meta Quest: ecco le novità del nuovo aggiornamento v77

Meta ha annunciato una nuova funzione sperimentale per i suoi visori Quest: la possibilità di visualizzare le foto di Instagram in 3D. La novità è inclusa nell'aggiornamento v77 ed è già in fase di test per un numero limitato di utenti. A differenza delle classiche immagini tridimensionali, non servirà scattare le foto con particolari fotocamere 3D. Sarà l'AI di Meta, tramite algoritmi di view synthesis, a elaborare pixel per pixel le immagini 2D per dare loro profondità e renderle immersive quando visualizzate nel visore.

È un ritorno all'idea di "foto 3D" che Meta aveva già sperimentato nel 2018 su Facebook, ma questa volta adattata all'esperienza immersiva di Instagram su visore. Non tutti avranno accesso immediato alla nuova funzione: il rilascio è graduale e limitato agli utenti selezionati per il test. Ma la direzione è chiara: Meta vuole rendere anche la fruizione dei social più coinvolgente nel metaverso, integrando l'intelligenza artificiale in ogni dettaglio.