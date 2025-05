Il CEO di Gearbox si scusa coi giocatori per il commento sul prezzo di Borderlands 4

Come vi abbiamo già segnalato, Randy Pitchford CEO di Gearbox ha recentemente detto la propria riguardo al prezzo di Borderlands 4, l'FPS in sviluppo presso il suo team.

In breve, il dirigente ha affermato che un vero fan riuscirà sicuramente a trovare i soldi per comprare il gioco, indipendentemente dal fatto che costi 70, 80 o 90€. I fan temono infatti che 2K segua l'esempio di Nintendo e Super Mario World (che costa 90€) nel decidere il prezzo del videogioco.

Il commento non è affatto stato apprezzato e ora Pitchford ha condiviso un nuovo messaggio che, in una certa misura, chiede scusa per le parole scelte.