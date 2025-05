I videogiochi di Pokémon hanno venduto quasi mezzo miliardo di copie in totale, svelano i dati ufficiali

Numeri che fanno girare la testa

The Pokémon Company ha riportato i dati complessivi aggiornati sulla serie nella sua pagina ufficiale "Pokémon in Figures", che riporta qualche semplice numero per far capire in maniera evidente il colossale successo del franchise nel mondo, non solo per quanto riguarda i videogiochi.

Sul fronte software, l'intera serie di videogiochi Pokémon ha dunque raggiunto i 489 milioni di copie, ovvero una quantità davvero impressionante, anche se si tratta comunque di oltre 20 capitoli della serie (senza considerare le doppie edizioni) distribuiti nell'arco di quasi 30 anni di storia.

In ogni caso, il numero fa capire bene la portata da fenomeno globale dei Pokémon anche sul fronte dei videogiochi, da sempre legati alle piattaforme Nintendo. Oltre a questi, la pagina in questione svela anche altri dati interessanti sulla serie.

Veniamo inoltre a sapere che Pokémon è tradotto in 9 lingue nel mondo per quanto riguarda i videogiochi, mentre passando al gioco di carte collezionabili originale veniamo a sapere che sono state prodotte oltre 75 miliardi di carte in 16 diverse lingue, vendute in oltre 90 paesi ed aree geografiche.

Ancora più diffuse sembrano essere le serie televisive, considerando che Pokémon viene trasmesso in oltre 190 parsi e regioni geografiche, rendendo dunque le serie animate l'elemento di maggiore diffusione al livello globale.

Proprio nella giornata di ieri abbiamo visto la presentazione di Crisi Ultradimensionale, ovvero il nuovo pacchetto aggiuntivo di GCC Pokémon Pocket, mentre Pokémon Scarlatto e Violetto si sono mostrati su Nintendo Switch 2 con le prime immagini in 4K.