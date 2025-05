Pokémon Scarlatto e Violetto si mostrano su Nintendo Switch 2 con le prime immagini in 4K

Nintendo e GameFreak hanno pubblicato due immagini in 4K di Pokémon Scarlatto e Violetto tratti dalla versione Nintendo Switch 2 , che sarà disponibile per tutti i possessori della console tramite un aggiornamento gratuito.

Un primo sguardo ai giochi di nona generazione su Nintendo Switch 2

Su Nintendo Switch 1 i giochi di nona generazione presentano una risoluzione tra i 720p e i 1080p in modalità docked e tra i 576p e i 720 in quella portatile. Non viene specificato con esattezza a quanto arriverà la conta dei pixel su Nintendo Switch 2. Gli scatti pubblicati (e ricondivisi da Serebii.net) sono in risoluzione 4K, ma potrebbe trattarsi della risoluzione di output e non quella di rendering. Per saperlo con certezza dovremo attendere le analisi tecniche del caso.

A ogni modo le due immagini qui sotto mostrano una nitidezza e una pulizia dell'immagine sicuramente superiore alla versione Switch 1, con un aliasing molto meno marcato e dettagli più definiti, in particolare degli elementi lontani dello scenario, proprio grazie al maggior numero di pixel a schermo.

L'aggiornamento gratuito alla versione Nintendo Switch 2 sarà disponibile al lancio della console, ovvero dal 5 giugno.