Svelati i dettagli di vari upgrade gratis per i giochi da Nintendo Switch 1 a Switch 2

Come abbiamo visto, finora sono stati confermati 12 giochi con upgrade gratis da Nintendo Switch 1 a Switch 2 , considerando Pokémon Scarlatto e Violetto come due distinti titoli, ma solo ora sono stati chiariti in maniera più precisa i dettagli di questi upgrade, che sono ovviamente di natura tecnica.

Vediamo la lista

Non si tratta di nuovi contenuti: solo alcuni giochi godono di upgrade maggiori a Nintendo Switch 2 e, in tali casi, gli aggiornamenti sono solitamente a pagamento, come abbiamo visto per Kirby e la Terra Perduta, per esempio, che introduce nuovi contenuti inediti.

In questo caso, i 12 giochi elencati sono sostanzialmente gli stessi visti su Nintendo Switch 1 ma con varie migliorie applicate, sfruttando il potenziale aggiuntivo garantito dall'hardware di Nintendo Switch 2, generalmente in termini di miglioramenti alla grafica o con l'aggiunta delle funzionalità della nuova console.

In sostanza, questi sono gli aggiornamenti che emergono dalla pagina ufficiale: