Ecco quanto ha venduto Clair Obscur: Expedition 33 su PC e PlayStation 5: Sandfall ha aggiornato i dati

"Expedition 33 ha venduto 2,3 milioni di copie su Steam e 1,4 milioni su PS5. È il quinto nuovo gioco più venduto dell'anno su PlayStation 5 e ha venduto quasi quanto Metaphor: ReFantazio e Like a Dragon: Infinite Wealth messi insieme. ASSURDO!" Sandfall Interactive ha fornito i dati aggiornati delle vendite di Clair Obscur: Expedition 33 su PC e PlayStation 5 , commentando i dati elaborati da Alinea Analytics sulle vendite dei nuovi giochi per la console di Sony nel 2025.

Un grande successo

Da notare che i dati della compagnia di analisi si sono rivelati abbastanza precisi, dato che parlano di 1,3 milioni di copie vendute su PlayStation 5.

Interessante il fatto che non siano stati comunicati i dati di Xbox. Non stupisce, in realtà, visto che il gioco è presente sul Game Pass, dove non si conteggiano le vendite ma gli accessi. Clair Obscur: Expedition 33 è anche nell'abbonamento PC, ma sulla piattaforma c'è sempre Steam a fare la differenza.

Insomma, il titolo di Sandfall Interactive si conferma un successo sempre più grande, capace di attrarre milioni di giocatori e destinato, probabilmente, a figliare in qualche modo.