Splitgate 2 tornerà in fase beta e sarà completamente modificato

Splitgate 2 è stato pubblicato il 6 giugno 2025. Purtroppo le cose non sono andate bene, tanto che lo sviluppatore sta per "ritirarlo", facendolo ritornare in fase beta. Metterà offline anche Splitgate 1 e licenzierà 45 dipendenti. Il piano è quello di sospendere temporaneamente il supporto al gioco, in modo che lo studio possa concentrarsi nel fare una revisione completa.

Una situazione da recuperare

Purtroppo lo Splitgate 2 attuale non è stato accolto bene, ricevendo giudizi mediocri e dando vita a molte polemiche. Dopo un buon avvio, il numero di giocatori è calato bruscamente.

Ian Proulx, il CEO di 1047, ha ammesso in un'intervista concessa a IGN che Splitgate 2: "Non sembra un gioco lanciato, per quanto volessimo far finta che lo fosse, e ovviamente abbiamo detto che lo era. Sembra una beta. Ci sono ancora bug. Ci sono funzionalità mancanti che - ovviamente non tutti i giochi devono avere ogni singola funzionalità - ma ci sono certe cose che dovrebbero essere presenti in un prodotto finito. Ci sono troppi bug, e stiamo premendo il pulsante di reset."

Secondo lui ci sono troppi problemi che impediscono ai giocatori di apprezzare quanto c'è di positivo: "Credo che abbiamo ascoltato i fan e i giocatori: vogliono qualcosa di più vicino a Splitgate 1", dice. "Penso che dobbiamo fare una sorta di reset per ascoltare davvero i fan, i giocatori, e affrontare i feedback, correggere i bug, implementare le funzionalità che avrebbero dovuto esserci dal primo giorno, ma anche apportare alcuni grandi cambiamenti che la community di Splitgate desidera."

Staremo a vedere con il tempo come si concretizzeranno questi buoni propositi.