Il team di Splitgate 2 licenzia alcuni membri e i co-fondatori si tolgono lo stipendio

In una dichiarazione pubblicata su LinkedIn, lo studio ha affermato che, mentre continua a "perfezionare" Splitgate 2, sta "reindirizzando le risorse per costruire il miglior gioco per i nostri giocatori". Non ha chiarito quanti sviluppatori siano stati colpiti, ma i cofondatori Ian Proulx e Nicholas Bagamian non percepiranno gli stipendi mentre il team "si concentra sulla realizzazione della prossima fase del progetto".

La comunicazione ufficiale sui licenziamenti di Splitgate 2

"Oggi ci siamo separati da un piccolo gruppo di apprezzati membri del team di 1047 Games. Stiamo ancora perfezionando l'esperienza di gioco di Splitgate 2 in risposta ai feedback della comunità e stiamo reindirizzando le risorse per costruire il miglior gioco per i nostri giocatori".

"Siamo dispiaciuti per la partenza dei nostri compagni di squadra e stiamo lavorando attivamente per aiutarli a trovare nuove opportunità. Inoltre, i nostri co-fondatori Ian Proulx e Nicholas Bagamian hanno deciso di non accettare stipendi mentre ci impegniamo a mettere in atto la prossima fase del progetto. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato insieme a noi: siamo tristi di dire addio e non saremmo qui senza di voi".

"A tutti coloro che stanno giocando a Splitgate 2, continuiamo a lavorare duramente per offrire altre cose che sappiamo vi piaceranno. Siamo impegnati a costruire questo gioco a lungo termine".

Vi ricordiamo infine che abbiamo provato la beta di Splitgate 2.