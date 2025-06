Se sperate in un nuovo Mario 3D, potrebbe esserci da attendere molto secondo due ex-Nintendo

Donkey Kong Bananza pare assolutamente uno dei titoli più interessanti in arrivo su Nintendo Switch 2 e la qualità dell'opera sta spingendo molti a pensare che dietro questo videogioco vi sia il team Entertainment Planning & Development (EPD) di Nintendo, che dal canto suo non ha ancora voluto dire chi è che si sta occupando del progetto.

Forse il nome non vi dice niente, ma si tratta di uno degli studi interni della compagnia di Kyoto più talentuosi che ha lavorato a opere come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e soprattutto Super Mario Odyssey.