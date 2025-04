Donkey Kong Bananza: abbiamo provato il nuovo spacca-tutto di Nintendo!

Nel momento in cui questo articolo sta per andare online, non c'è una conferma ufficiale che dietro allo sviluppo di Donkey Kong Bananza ci sia lo stesso team che ha lavorato a Super Mario Odyssey. Eppure, mentre proviamo il gioco su Nintendo Switch 2, sfasciando, spaccando, scassando tutto quello che ci capita sotto zampa, non possiamo fare a meno di pensare che ci sia il tocco di EPD Tokyo. Vecchie indiscrezioni volevano la divisione al lavoro su un'avventura di Donkey Kong, e l'assenza di un nuovo platform di Super Mario ad accompagnare il lancio della prossima console Nintendo è un ulteriore possibile indizio. In realtà, però, sono i dettagli della demo di Bananza a richiamare Odyssey: da una certa estetica dell'interfaccia alle animazioni e le cinematiche che esaltano il raggiungimento di un traguardo, dalla vivacità delle ambientazioni a come l'intero design della mappa sia costruito attorno alle abilità e le movenze del protagonista.

Forse è solo suggestione, forse no, ma l'ultima volta che abbiamo visto Donkey Kong protagonista di un suo gioco in 3D fu nel 1999 su Nintendo 64. C'è chi lo ricorda con affetto, chi sa cantare a memoria il suo orecchiabile brano rap, ma aveva la sfortuna di arrivare dopo Donkey Kong Country, uno tra i migliori platform 2D mai realizzati. Un quarto di secolo dopo, Bananza ha quindi una duplice responsabilità: da un lato rafforzare il catalogo di Switch 2 nella finestra di lancio, dall'altro dimostrare che lo scimmione di Nintendo può avere una sua identità anche al di fuori della serie Country e della miriade di spin-off in cui è apparso.