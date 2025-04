A quanto pare due sorprese di Donkey Kong Bananza e Mario Kart World sono state rivelate per errore dalla divisione coreana di Nintendo, che ha pubblicato delle immagini in evidente anticipo sui tempi per poi rimuoverle... ma non prima che qualcuno se ne accorgesse.

Nel caso di Donkey Kong Bananza a essere stato mostrato è un artwork che ritrae il protagonista dell'avventura in compagnia di Pauline, la "damigella in pericolo" dell'originale Donkey Kong del 1981, tornata di recente in Super Mario Odyssey nel ruolo di sindaca di New Donk City.

Visto che Pauline è stata eliminata nella corrispondente immagine presentata contestualmente all'annuncio di Donkey Kong Bananza, immaginiamo che la sua presenza verrà ufficializzata solo più avanti, ma l'errore di Nintendo Corea potrebbe aver vanificato questi sforzi.

Per quanto riguarda invece Mario Kart World, a essere stata pubblicata in anticipo sui tempi è una world map diversa da quella vista finora, che include un'icona chiaramente ispirata all'iconica Rainbow Road: probabilmente un contenuto che sarà possibile sbloccare nel gioco.