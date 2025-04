Stando alle informazioni fornite al leaker, il gioco dovrebbe condividere la formula tattica di Rainbow Six: Siege ma nell'ambito di un contesto più ragionato , in cui ogni singola mossa va valutata con attenzione visto che una sola scelta sbagliata può comportare il fallimento della missione.

Siege X: abbiamo provato la rivoluzione di Rainbow Six

Due fonti apparentemente vicine al progetto hanno riferito a Henderson che il gioco in questione sarà ambientato nello stesso scenario di Siege ma utilizzerà una visuale isometrica, in stile XCOM , mettendo sul tavolo una campagna piuttosto corposa, che allo stato attuale dovrebbe vantare una durata dalle venticinque alle trenta ore.

Secondo il noto leaker Tom Henderson, Ubisoft starebbe lavorando a uno strategico di Rainbow Six: Siege nel tentativo di espandere l'universo della celebre proprietà intellettuale basata sui romanzi di Tom Clancy: un progetto che la casa francese, a quanto pare, non ha abbandonato.

Un progetto in linea con la strategia di Ubisoft

Come sappiamo, Ubisoft ha creato una nuova azienda con Tencent che include le IP di Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six: Siege, dunque lo sviluppo di uno strategico che punti a espandere l'universo della serie ispirata alle opere di Tom Clancy avrebbe perfettamente senso.

Secondo le fonti interpellate da Tom Henderson, l'uscita del gioco non sarebbe imminente (si parla di uno o due anni di attesa), mentre le piattaforme di riferimento sarebbero già state individuate in PC, PS5 e Xbox Series X|S, più eventualmente Nintendo Switch 2.