Siege X: abbiamo provato la rivoluzione di Rainbow Six

Gli aggiornamenti in arrivo su Rainbow Six: Siege sono tanti e importanti, primo tra tutti il tanto atteso approdo al modello ad accesso libero.

Quando un videogioco arriva a compiere dieci anni, dopo la sorpresa per essere sopravvissuti così a lungo arriva sempre una temutissima domanda: e ora? Rainbow Six: Siege, lo sparatutto tattico di Ubisoft, ha una risposta lunga e sfaccettata che va da una modalità non competitiva che riscrive le regole del gioco, all'adottare il modello ad accesso libero che rimuove la barriera economica a buona parte dell'esperienza non competitiva. Alexander Karpazis, creative director di Siege, ha detto che l'obiettivo del grossissimo aggiornamento in arrivo con la Stagione 2 dell'anno 10 intitolato Siege X è "rinforzare cosa rende Siege speciale, perché il fatto che il gioco sia in giro da 10 anni non è mai stato dato per scontato: l'aggiornamento vuole enfatizzare tutti i suoi aspetti migliori, dagli operatori alla distruzione, con ogni novità che deve sempre aggiungere, mai distrarre" Per questo in Siege X arriverà una nuova modalità non competitiva sei contro sei che mescola attaccanti e difensori nella stessa squadra e su una mappa molto grande; un rimodellamento visivo delle mappe con texture e illuminazione rifatte; una nuova esperienza per nuovi giocatori; un impegno ancora più grande nel combattere la tossicità e il cheating; un'integrazione dell'ecosistema esportivo direttamente nel gioco e, forse la novità più attesa di tutte, l'approdo del sistema ad accesso libero.

Dual Front: ecco Siege 6v6 La prima grande novità che abbiamo avuto modo di provare di questo grande aggiornamento è stata Dual Front, una nuova modalità sei contro sei in cui squadre composte sia da operatori da attacco sia da operatori da difesa si affrontano per controllare una mappa grande circa due volte e mezzo quelle del Siege a cui siamo abituati. Ci sono sei siti su questa grande mappa, tre di una squadra e tre di un'altra e l'obiettivo è difendere i propri (uno alla volta) attaccando quelli avversari. In Dual Front è possibile rientrare, anche con un diverso operatore e una diversa combinazione di armamenti e gadget Quando una partita comincia la squadra si divide in due, chi attacca e chi difende, con le strategie più diverse: si può attaccare in pochi evitando la via più ovvia (quindi più fortificata) e puntare sulla difesa o attaccare in quattro o in cinque per forzare l'avanzata. In attacco c'è un dispositivo da piazzare che "conquista" l'obiettivo prendendo uno di tre segmenti alla volta. Disinnescare il dispositivo fermerà l'attacco e cancellerà il progresso del segmento in corso lasciando completati quelli già riempiti. Il dinamismo e la gestione delle risorse è fondamentale in questa mappa perché c'è il respawn (con un timer da 15 secondi) ed è possibile cambiare operatore in zone dedicate in qualunque momento. La partita, poi, finisce o quando una delle due squadre conquista la base avversaria (il terzo e ultimo obiettivo) o quando viene raggiunta una soglia di punti composta da obiettivi conquistati e missioni extra. La zona al centro della mappa di Dual Front è neutrale e sarà lì che l'azione si scalderà quando apparirà l'obiettivo bonus di metà partita Al centro della mappa c'è un'area neutrale dove, a un certo punto, comparirà una sorta di missione secondaria (nel nostra caso è stata il salvataggio di un ostaggio) che conferisce parecchi punti alla squadra che la completa. Queste missioni ruoteranno insieme al pool degli operatori: i personaggi giocabili, infatti, non saranno mai tutti disponibili, ma cambieranno ogni mese insieme agli obiettivi secondari. Le nostre partite, della durata media di 20 minuti, sono state decisamente divertenti e più frenetiche (e frivole) rispetto all'esperienza classica di Siege. Si prendono più rischi, c'è più spazio per giocate impressionanti e la mappa è così grande (la più grande della storia del gioco) che per mesi ci saranno nuove linee di tiro da sperimentare e trappole da provare. Anche in Dual Front ci sarà un dispositivo da piazzare e difendere ma funzionerà in modo leggermente diverso Essendo specchiata (ma con ciascuna metà dotata di un linguaggio visivo diverso), poi, la mappa è bilanciata, abbastanza facile da comprendere e permette di entrare nel ritmo di Dual Front con facilità. Questa modalità è chiaramente un terreno di prova e non vediamo l'ora di scoprire come reagirà la community e che lezioni ne trarrà Ubisoft.

Nuova grafica, nuovo audio Dual Front è la grande novità sperimentale, ma Siege X ha in serbo per gli utenti di Siege molto di più. Ciò che i veterani apprezzeranno di più, secondo noi, sono le Mappe Modernizzate, un nuovo trattamento che farà il suo debutto su Clubhouse, Chalet, Bank, Kafe e Border al lancio, per poi arrivare su tutte le altre (tre alla volta) di stagione in stagione. La modernizzazione consiste nell'introduzione di un nuovo sistema di illuminazione, in asset rielaborati e ammodernati, in texture (cemento, mattoni, legno ecc...) rifatte e in una migliore rappresentazione ed evoluzione degli spazi. Rainbow Six: Siege si rifà il look con Siege X e le due zone di intervento più grandi sono state l'illuminazione e le texture Faranno il loro debutto anche le ombre in prima persona, ovvero un modo per capire cosa si sta rivelando con la propria ombra e su PC sarà anche disponibile un pacchetto gratuito per avere tutte le texture in 4K. In queste mappe (e in Dual Front), poi, faranno il loro debutto dei nuovi elementi distruggibili, ciascuno con un comportamento unico. Gli estintori, se colpiti da un proiettile, rilasceranno una nuvola di fitto fumo molto utile. I condotti del gas, quando colpiti faranno prima uscire una fiamma orizzontale che danneggia chi passa e poi esploderanno in una pozza di fuoco a terra. I metal Detector, infine, suoneranno al passaggio a meno di non essere distrutti o sabotati. A livello visivo, poi, verranno introdotti i cosiddetti "weapon inspect" ovvero quelle animazioni per ammirare la propria arma e le sue skin: saranno più di 100 perché ognuna avrà la sua. Sarà anche possibile correre mentre si è appesi per oltrepassare gli angoli in automatico ed essere più mobili in questa iconica fase del gameplay di Siege. Molti menù sono stati rifatti da capo e c'è stato un intervento importante sul sistema di ban: "sarà più veloce e strategico" ha detto Karpazis, perché "entrambe le squadre lo fanno in contemporanea e lo riveleranno in contemporanea. Tra i round ci sarà un voto per un ban addizionale e al cambio ruoli saranno tutti azzerati per farne di nuovi così da reagire alle giocate avversarie bannando". Siege X avrà 5 Mappe Modernizzate al lancio con tre mappe che riceveranno lo stesso trattamento ad ogni stagione Il comparto audio, infine, è stato completamente rivisto per dare a tutti i suoni di gioco una direzionalità più precisa e un riverbero più autentico. Gli sviluppatori dicono che sarà possibile capire "se un nemico è sopra o sotto di voi, quanto distanti sono i suoi spari e le dimensioni della stanza in cui si trovano gli avversari" ha aggiunto Karpazis.

Una nuova esperienza per nuovi giocatori e l’atteso free access Il terzo pilastro di questo piano per il futuro di Rainbow Six Siege è l'apertura, sia verso i nuovi giocatori, sia verso l'ecosistema competitivo. Partendo da quest'ultimo aspetto del gioco, farà piacere sapere agli appassionati che ci sarà una tab del menù di gioco dedicata all'esport dove chi gioca vedrà la struttura delle leghe competitive e potrà abilitare delle notifiche che segnaleranno quando un match è live, dove vederlo, il programma e l'organizzazione. Ubisoft ha letteralmente rifatto il sole di Rainbow Six Siege per avere un'illuminazione migliore A partire dalla stagione 2 dell'anno 10, poi, Rainbow Six Siege diventerà free access, questo vuol dire che il gioco si potrà scaricare gratuitamente e si potrà partecipare alle partite non classificate e a Dual Front arrivando a sbloccare un massimo di 26 operatori grazie al nuovo processo di introduzione al gioco che tutorializza i primi 20 livelli della progressione aggiungendo partite con nuovi bot più intelligenti e andando a ricompensare l'utente con modalità, personaggi e skin. Acquistando la cosiddetta "paid option", poi, si sbloccano le partite classificate, la Siege Cup e il resto del roster. Chi ha già il gioco non perderà l'accesso ad alcunché, anzi, per celebrare il decimo anniversario, Ubisoft regalerà ai suoi utenti cosmetici, titoli e altri accessoriin base a quanti anni sono stati attivamente coinvolti con Siege. A tutte queste novità si aggiunge un rinforzo del sistema reputazionale anti tossicità, che uscirà dalla beta, e un impegno ad aggiornamenti più frequenti al sistema di anti cheat. Border avrà nuovi toni molto più caldi grazie al rifacimento dell'illuminazione che farà il suo debutto con Siege X Siege X arriverà con una promessa: "Dare ai giocatori più contenuti più di frequente" ha detto Karpazis che continua, "ogni stagione avrà o un nuovo operatore o un operatore rimasterizzato a cui si aggiungeranno le tre Mappe Modernizzate. Ogni anno ci sarà almeno una mappa rielaborata (reworked) e, dall'anno 11, una nuova mappa. In più ci saranno due eventi di grosso calibro all'anno e battle pass con ancora più cosmetici: questo è ciò che abbiamo in programma per i prossimi 10 anni di Siege".

Per celebrare i suoi 10 anni, Rainbow Six Siege ha un programma davvero ambizioso. La nuova modalità Dual Front che abbiamo provato è divertente, leggera e sarà sia un ottimo riscaldamento sia una ventata di aria fresca al gameplay. I miglioramenti all'audio e alla grafica che abbiamo visto promettono molto bene e potrebbero davvero dare quella mano di vernice in grado di svecchiare l'estetica del gioco. Il percorso per nuovi giocatori e l'accesso libero sono certamente ottime cose ma non capiamo, dopo dieci anni, il senso di mettere una barriera economica alla modalità competitiva e a una parte del roster se non quello di limitare il cheating. Con gli appassionati che riceveranno ancora più contenuti e i curiosi che hanno un buon modo per sperimentare con il gioco, il futuro di questo sparatutto tattico appare roseo: aspettiamo ora la risposta della community.