Tom Clancy's Rainbow Six: Siege X ora è disponibile, il trailer di lancio

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X, la versione rinnovata dello sparatutto tattico di Ubisoft, è da oggi disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer di lancio, che trovate qui sotto.

L'aggiornamento segna una vera e propria rivoluzione per il gioco. Tra le novità più importanti troviamo Dual Front, una modalità 6v6 permanente che consente di combinare attaccanti e difensori nella stessa squadra, creando nuove sinergie e tattiche.