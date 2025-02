Tre nuovi trailer per l'Anno 10 di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

In uno dei video è possibile vedere Rauora in azione nell'ambito di alcune spettacolari sequenze di gameplay che mettono in risalto le grandi abilità di questo personaggio.

L'Anno 10 di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege continua a produrre contenuti, come rivelano i tre differenti trailer pubblicati da Ubisoft nelle ultime ore, dedicati all'operazione Prep Phase e all'operatore Rauora.

Si avvicina un importante aggiornamento

Come riportato nelle scorse ore, Ubisoft ha annunciato Tom Clancy's Rainbow Six: Siege X come la nuova versione del gioco, dando appuntamento a tutti i fan al prossimo 13 marzo per la presentazione completa delle novità che andranno a caratterizzare l'aggiornamento.

Uno dei video qui sopra ci introduce all'Operazione Prep Phase, che si svolge dopo alcuni eventi cruciali per i protagonisti di Rainbow Six: Siege, mai così vulnerabili e bisognosi di un aiuto che potrebbe arrivare appunto dall'operatore Rauora.

Il personaggio incarna per molti versi il nuovo corso dell'esperienza Ubisoft, visto che è equipaggiata con un Lanciatore Pannelli D.O.M. che può erigere barriere antiproiettile in zone strategiche dello scenario che si attivano in maniera intelligente, aprendo e chiudendo i varchi a seconda delle esigenze.