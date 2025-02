Windows 10 è ancora utilizzato da quasi metà degli utenti Steam, nonostante la chiusura imminente del supporto

Nonostante Microsoft abbia annunciato da tempo la volontà di chiudere il supporto ufficiale a Windows 10 nell'ottobre 2025, sembra che tale sistema operativo sia ancora utilizzato da quasi il 50% degli utenti di Steam, a dimostrazione di come sia decisamente diffuso anche a pochi mesi dalla sua dismissione.

La casa di Redmond ha cercato di spingere molto verso l'adozione di Windows 11 e i risultati cominciano a vedersi, considerando che questo ha iniziato ad acquisire quote più importanti di recente, ma il processo si sta dimostrando piuttosto lento e molti utenti, in particolare tra i giocatori di Steam, continuano ad utilizzare la versione precedente.

Ovviamente, la chiusura del supporto non significa la disattivazione totale di Windows 10, ma come spiegato da Microsoft nelle indicazioni su cosa succederà dopo la conclusione, le macchine basate su tale sistema operativo potrebbero essere maggiormente esposte a rischi in termini di vulnerabilità.