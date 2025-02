Chat più colorate e personalizzate su WhatsApp: arrivano nuovi temi e sfondi

WhatsApp introduce nuove possibilità di personalizzazione per le chat: a brevi si potranno modificare l'aspetto delle conversazioni, scegliendo colori per i fumetti dei messaggi e per lo sfondo, nonché immagini di background.

Nel dettaglio, sarà possibile selezionare colori per i fumetti dei messaggi, personalizzando le proprie interazioni. Per lo sfondo, si potrà scegliere tra 30 nuove immagini proposte dall'app, oppure utilizzare una foto presente nel proprio dispositivo.