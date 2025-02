WhatsApp prepara una sezione dedicata alle chat basate sull'IA

La nuova scheda dedicata alle chat basate sull'IA consentirà agli utenti di esplorare una vasta gamma di chatbot, inclusi quelli sviluppati da Meta e quelli di creatori terzi. La funzionalità funzionerà in modo simile all'AI Studio, introdotto in precedenza ad alcuni utenti con l'aggiornamento WhatsApp beta per iOS 24.15.10.72.

WhatsApp sta lavorando all'introduzione di una nuova scheda dedicata alle chat basate sull'intelligenza artificiale , come rivelato dall'ultima beta di WhatsApp per iOS 25.3.10.73, disponibile sull'app TestFlight. Questa nuova funzionalità, prevista per un futuro aggiornamento, andrà a sostituire l'attuale scheda "Comunità" nella barra di navigazione inferiore.

La nuova scheda per i chatbot IA

Attraverso la nuova scheda, gli utenti avranno diversi modi per sfogliare il catalogo di chatbot IA. Potranno scorrere un elenco strutturato che evidenzia i chatbot IA più popolari, quelli con il maggiore coinvolgimento e i messaggi più condivisi. Inoltre, WhatsApp sta lavorando a una schermata dedicata in cui gli utenti possono esplorare casualmente diversi bot AI, in modo da poter scoprire nuove ed entusiasmanti esperienze di chat in base ai loro interessi.

La nuova scheda per i chatbot IA di WhatsApp su iOS (fonte: wabetainfo)

Nonostante questo cambiamento, gli utenti potranno comunque accedere a tutte le comunità a cui sono iscritti tramite la scheda "Chat" e crearne di nuove direttamente dalla stessa sezione. L'obiettivo di WhatsApp è quello di dare maggiore visibilità alle interazioni guidate dall'IA, spostando l'attenzione verso questa nuova e promettente tecnologia.

La nuova scheda dedicata alle chat basate sull'intelligenza artificiale è in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell'app. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su eventuali sviluppi futuri su questa funzionalità fino al suo rilascio ufficiale. Intanto WhatsApp prepara anche la traduzione automatica dei messaggi: ecco come dovrebbe funzionare