WhatsApp prepara la traduzione automatica dei messaggi: ecco come dovrebbe funzionare

Nell'ultima versione beta di WhatsApp per Android (2.25.4.5), è stata scovata una nuova, interessante funzione in fase di sviluppo: la traduzione automatica dei messaggi. Grazie a questa nuova implementazione, l'app sarà in grado di riconoscere automaticamente la lingua dei messaggi nelle chat e nei canali, semplificando di molto il processo di traduzione.

Fino ad ora, per tradurre correttamente un messaggio, era necessario impostare manualmente la lingua della conversazione. Con questa nuova funzione, invece, WhatsApp eseguirà tutto in automatico.