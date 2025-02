Si torna a parlare della terza spunta di WhatsApp, ma è ancora una bufala

L'idea è che questa terza spunta si aggiungerebbe alla prima (che indica l'invio del messaggio), alla doppia (che conferma la consegna) e alla doppia blu (che segnala l'avvenuta lettura). Tuttavia, questa funzione non esiste e non ci sono prove che WhatsApp stia lavorando a una simile implementazione. Il noto portale WABetaInfo, specializzato nel monitoraggio degli aggiornamenti di WhatsApp, ha smentito ancora una volta la notizia.

La notizia della terza spunta su WhatsApp torna ancora una volta a fare il giro del web. Si tratta di una fake news che circola ormai da anni , già avvistata nel 2021, 2022 e 2024, e che ora è riemersa nuovamente. Secondo questa voce, WhatsApp starebbe introducendo un'ulteriore spunta accanto a quelle già esistenti per notificare quando un utente esegue uno screenshot di una conversazione.

WhatsApp e la gestione degli screenshot

Se da un lato la terza spunta rimane una bufala, WhatsApp ha però introdotto alcune limitazioni sugli screenshot nel corso del tempo. Da almeno un anno, per impostazione predefinita su Android e iOS, non è più possibile fare uno screenshot della foto profilo di un utente. Questo per garantire maggiore privacy e impedire che le immagini vengano salvate senza consenso.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un'altra restrizione riguarda i messaggi inviati con la funzione "Visualizza una volta", che permette di inviare immagini o video che si cancellano automaticamente dopo essere stati aperti. Anche in questo caso, WhatsApp impedisce di catturare schermate, cercando di proteggere i contenuti più sensibili.

Sebbene queste misure siano pensate per proteggere la privacy degli utenti, non sono infallibili. Un utente malintenzionato potrebbe comunque scattare una foto dello schermo con un altro dispositivo, aggirando facilmente il blocco. Per questo motivo, è sempre consigliabile prestare attenzione a ciò che si condivide e con chi si condivide.