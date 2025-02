WhatsApp introduce una funzione molto attesa su PC e tablet collegati: riguarda i messaggi "one-time"

WhatsApp continua ad aggiungere funzioni in beta e l'ultima novità in fase di test riguarda i contenuti multimediali "visualizza una volta". Con l'aggiornamento della beta di WhatsApp per Android 2.25.3.7 e iOS 25.2.10.76, disponibile su Google Play Store e App Store, alcuni utenti hanno notato una nuova opzione che permette di aprire foto, video e messaggi vocali "visualizza una volta" sui dispositivi collegati, come quelli desktop.

In precedenza, WhatsApp limitava l'invio e la visualizzazione di questi contenuti sui dispositivi secondari, costringendo gli utenti a utilizzare il dispositivo principale per aprirli. Questa limitazione, sebbene forse motivata da ragioni di privacy, creava un'esperienza utente frammentata e poco pratica, soprattutto per chi utilizza WhatsApp su più dispositivi.